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В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства

02.12.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Управление правового обеспечения Министерства обороны с 7 по 18 декабря проведет правовой мониторинг военного законодательства, сообщили в ведомстве.

В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства
Фото: president.gov.by

Специалисты проанализируют практику применения Положения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2019 г. № 741.

В Минобороны подчеркнули, что в этот период все желающие могут подать предложения, касающиеся организации и проведения призыва граждан на срочную военную службу (службу в резерве).

«Предложения можно направить по адресу [email protected] с пометкой "правовой мониторинг". В ходе правового мониторинга ответы на направленные в адрес Министерства обороны предложения даваться не будут», — отметили в ведомстве.

 
 
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Управление правового обеспечения Министерства обороны с 7 по 18 декабря проведет правовой мониторинг военного законодательства, сообщили в ведомстве.
 
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