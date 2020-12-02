В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства

Управление правового обеспечения Министерства обороны с 7 по 18 декабря проведет правовой мониторинг военного законодательства, сообщили в ведомстве.



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Специалисты проанализируют практику применения Положения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2019 г. № 741.

В Минобороны подчеркнули, что в этот период все желающие могут подать предложения, касающиеся организации и проведения призыва граждан на срочную военную службу (службу в резерве).