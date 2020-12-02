Сокращение декретного отпуска. Как не выплеснуть ребенка вместе с водой

В Беларуси почти пять лет говорят о сокращении отпуска по уходу за ребенком (в народе его называют декретным). С учетом отмашки Лукашенко и перехода дискуссии в правительство можно ожидать, что это уже скоро случится. Как сделать все по-хорошему и не выплеснуть ребенка вместе с водой, разбирались Naviny.by.





Что предлагает правительство

Правительство обсуждает вопрос сокращения декретного отпуска, заявил премьер-министр Роман Головченко 2 декабря в Палате представителей. По его словам, один из вариантов изменений — оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года, сообщает газета «Звязда».

30 ноября министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире ОНТ также говорила о таких перспективах. Среди предложений правительства она упомянула семичасовой рабочий день для мам детей до трех лет либо один дополнительный выходной в неделю.

Наконец, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября говорил и Александр Лукашенко, который заявил , что считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком: «Эти вопросы собрали, и в Правительство я недавно направил, и депутатам – обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы - в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства».

Таким образом, вопрос, похоже, почти решен.

Условия отпуска надо пересматривать

Меж тем не все справедливо в условиях предоставления отпуска по уходу за ребенком в настоящее время. Женщины, которые выходят на работу до исполнения ребенку трех лет, лишаются половины пособия. Они платят за садик, платят налоги, но лишаются части дохода.

При этом в случае если ребенок ходит в садик, но мама не работает и остается в отпуске по уходу за ребенком, она не лишается пособия. Это не логично, считает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва. Тем более, что сады оказывают свои услуги за средства бюджета, родители платят только за питание.

Во многих странах ЕС муниципальный садик – это привилегия для семьи, место предоставляется только когда родители приносят справку о том, что работают на ставку, обратила внимание Анастасия Боброва. В качестве меры поддержки, например, жителям Вильнюса из городского бюджета доплачивают по сто евро на ребенка, который посещает частный садик.

«Беларусь остается одной из немногих стран, где можно находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и получать пособие, – отметила Боброва. – Международный опыт показывает, что слишком длительный отпуск по уходу за ребенком нецелесообразен. Надо сломать стереотип, что сидеть в отпуске по уходу за ребенком три года – это нормально. Надо привлекать мужчин к большему участию в жизни семьи, в части ухода за ребенком до трех лет, в том числе».

Кому плохо, а кому хорошо от такого длинного отпуска

Эксперт отмечает, что в Беларуси государственная политика сориентирована на то, чтобы в семьях было много детей. Для женщины, у которой их трое, это означает, что если она с каждым останется в отпуске по уходу за ребенком в течение трех лет, выпадет с рынка труда на девять лет. Это очень много. И даже если женщина не работает три года, тоже теряет очень много. По ряду специальностей речь идет не о повышении квалификации, а о возвращении потерянных навыков, отметила Анастасия Боброва.

Она отметила, что единственный плюс для рынка труда в таком длительном отпуске по уходу за ребенком — это смягчение проблемы избыточной занятости.

Согласно данным Центра экономических исследований BEROC, в декретном отпуске ежегодно находится около 6% занятого населения. Если сократить отпуск на один год и 2% трудовых ресурсов вернутся на рынок труда, рост ВВП за счет увеличения занятости составил бы 1,3%.

Что касается благосостояния семьи, во время отпуска по уходу за ребенком оно ухудшается в тех семьях, где у женщины (в большинстве случаев именно они идут в отпуск по уходу за ребенком) был высокий уровень доходов. Если человек привык к определенному уровню жизни, тем более если это одинокий родитель, представить, что пособия хватит на двоих, трудно, даже если включатся и другие бонусы от государства. Например, тем, чей доход на члена семьи ниже бюджета прожиточного минимума предоставляется бесплатное питание на ребенка до двух лет (смеси, пюре в баночках соответственно возрастным потребностям).

При этом в семьях, где заработка не было или он был очень маленьким, наоборот, уровень благосостояния растет при появлении ребенка. Это особенно очевидно в сельской местности, у жителей которой совокупный доход увеличивается, благодаря получению пособия на ребенка, отметила демограф. Получается, что некоторые люди в сельской местности используют рождение детей для того, чтобы снизить бедность:

«Порой рождение детей – это сознательный выбор для отказа от работы, тем более что если в семье несколько детей на пособии, выходит сумма, которую в сельской местности заработать трудно. Так на первого ребенка выплачивается 427,84 рубля, на второго ребенка и последующих детей 488,96, на ребенка с инвалидностью – 550,08. Если в семье есть еще один ребенок старше трех лет, родители ежемесячно получают дополнительно 129 рублей (половина бюджета прожиточного минимума)».

Зачем сокращать отпуск

Из плюсов сокращения отпуска по уходу за ребенком Анастасия Боброва назвала более быструю и безболезненную адаптацию ребенка к условиям детского сада:

«Мы изучали этот вопрос и пришли к выводу, что участие в воспитании ребенка в возрасте 2-3 лет профессиональных педагогов благоприятно сказывается на развитии и формировании жизненно важных навыков. Чем раньше ребенок попадает в систему, тем проще ему, родителям и самой системе. Мама, семья очень важны для ребенка, однако если ребенок растет до трех лет, общаясь с очень небольшим числом людей, он часто подолгу болеет, придя в сад. Это становится поводом для мамы задержаться дома еще и еще. Мне кажется, ситуация, когда нет вариантов – родители идут на работу, а неболеющий ребенок в сад, как-то оздоравливает».

Во Франции в 1994 году женщинам, родившим второго ребенка, дали право на трехлетний отпуск по уходу. Позже было проведено исследование, согласно которому дети, находившиеся в течение длительного времени дома, показывали худшие вербальные навыки, чем их ровесники, ходившие в детский сад.

Эффект увеличения отпуска для родителей второго и последующих детей оказался во многом негативным для семей — занятость подпадающих под реформу женщин сократилась, а мужчины стали работать в среднем на 2,5 часа дольше.

«Безусловно, первые месяцы жизни ребенка очень важны для развития, и хорошо, когда он рядом с матерью. Однако после полутора лет детям необходима социализация», — отмечает на этот счет эксперт BEROC Катерина Борнукова.

Что надо сделать, чтобы увеличить отпуск по-хорошему

Чтобы вести речь об уменьшении срока отпуска по уходу за ребенком, о возвращении женщин на рынок труда, в стране необходимо создать соответствующую инфраструктуру, отметила Анастасия Боброва.

Министр труда с этим, похоже, согласна. Она упоминала в интервью ОНТ о необходимости достаточного места в яслях, куда ходят дети до трех лет.

Согласно данным Белстата , число учреждений дошкольного образования в Беларуси с 2013 по 2019 год уменьшилось с 4027 до 3798, количество детей в детских садах, наоборот, увеличилось с 407 тысяч до 436,6 тысячи человек.

В столице, согласно данным статистики, каждый год появляется два-три новых садика и увеличивается количество в них детей. Однако в Минске есть лишь один сад-ясли, куда берут детей до года, еще несколько по регионам.

О количестве ясельных мест и их соотношению к числу детей в возрасте полутора-трех лет можно только догадываться. Такой статистики нет, сказали Naviny.by в Министерстве образования. Информацией владеет администрация районов города, куда родители и обращаются за поиском места для ребенка. Теоретически каждому ребенку от полутора лет место должны найти.

Анастасия Боброва отметила, что за 2020 год в стране открылось много детских садов, в том числе с ясельными группами:

«Очевиден тренд, когда детей все чаще отдают в сад в возрасте двух лет. В возрасте одного-пяти лет 83,6% детей ходят в садик (в 2013 году 74,5%). На начало 2019 года в стране было 104 тысячи детей в возрасте одного года и 119 тысяч двухлеток. В ясли, по данным Минтруда, ходит 68 тысяч детей, то есть треть от числа детей одного-двух лет. Если эта тенденция продолжится, а тем более если будет сокращен период декретного отпуска, многое будет зависеть от того, насколько быстро отреагирует Министерство образования. Ведь появится вопрос как о помещениях для яслей, так и самый важный – кадры. Решение о повышении зарплаты воспитателей детских садов является первоочередной задачей перед принятием решения сократить отпуск по уходу за ребенком. Мы понимаем, что значительно увеличится количество детей ясельного возраста в учреждениях дошкольного образования. Возможно, стоит рассмотреть вариант привлечения учащихся педагогических колледжей для стажировки-работы на определенные часы в детских садах. Надо дать возможность родителям организовывать группы на дому, сняв некоторые бюрократические препоны».

И важно не зацикливаться на экономии бюджетных средств, тем более пока с выплатой пособий ФСЗН справляется. Как сообщал БелаПАН, поступления в Фонд социальной защиты населения, откуда и платятся пособия, составили 14,3 млрд рублей, или 83,1% утвержденного годового плана. Расходы фонда составили 14,1 млрд рублей, или 82,3%. Профицит бюджета ФСЗН составил 0,2 млрд рублей.

По поводу экономического аспекта сокращения отпуска по уходу за ребенком Анастасия Боброва не питает иллюзий:

«Не думаю, что удастся снизить расходы бюджета, если переход на меньшую продолжительность отпуска будет качественным. Появятся затраты на кадры, инфраструктуру. Если речь идет о двух годах отпуска, возможно, стоит увеличить пособие в течение двух лет. Многие мамы согласятся выйти на работу на таких условиях на год раньше, а не оставаться дома с более низким пособием. В любом случае надо вести речь не об экономии, а о новом качестве жизни семей с детьми, об ответственном родительстве, ведь вложения в детей – это инвестиции в человеческий капитал страны».