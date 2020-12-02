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Женщина умерла во время стрима российского блогера Решетникова. Он выгнал ее на мороз без одежды

02.12.2020 19:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России случилось резонансное происшествие: женщина умерла в прямом эфире, который вел блогер Стас Решетников. Это произошло после того, как «ютубер» выгнал ее на улицу без одежды. Сейчас правоохранительные органы в Подмосковье проводят проверку. Рассказываем, что произошло. 

Блогер и его друзья употребляли спиртное в прямом эфире и издевались над девушкой по имени Валя, в какой-то момент Решетников брызнул в нее перцовым баллончиком. Девушка начала кричать и задыхаться, пишет Life, и выползла на балкон подышать. Позже блогер разозлился и выгнал девушку на улицу без одежды. Спустя некоторое время Решетников решил пустить ее обратно, но девушка уже была без сознания. Он отнес ее в дом и продолжил прямой эфир.

Решетников вел трансляцию на портале YouTube, во время которой его девушка лежала без сознания на полу, потом он перенес ее на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. При этом он отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

Блогер дал полиции показания. Причина смерти девушки устанавливается, сообщает ТАСС.

Представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила агентству факт смерти девушки. По ее словам, на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз.

Следствие инициировало передачу материалов проверки из полиции. «Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело», — добавила Врадий.

 
 
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В России случилось резонансное происшествие: женщина умерла в прямом эфире, который вел блогер Стас Решетников. Это произошло после того, как «ютубер» выгнал ее на...
 
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