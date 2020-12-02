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Реформы без потрясений: кто и зачем продвигает позицию о том, что они невозможны?
Источник материала: ОНТ
Кто и как видит реформы в стране? Кто готов ими заниматься? Причем не на словах, а на деле. Почему некоторые политики пытаются сформировать свою информационную реальность, в которой у Беларуси нет даже шансов мирно провести преобразования? Вопросов по-прежнему много. Разобраться в этих вопросах попытались гости программы «ОбъективНо» на ОНТ.
Гости – председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный, экс-координатор оппозиционного штаба, бизнесмен, политолог Юрий Воскресенский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич и член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич.
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Кто и как видит реформы в стране? Кто готов ими заниматься? Причем не на словах, а на деле. Почему некоторые политики пытаются сформировать свою информационную...
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