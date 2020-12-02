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В Гомеле областной суд отменил сразу два ареста за марши

02.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Гомеле областной суд отменил сразу два ареста за марши

  • 2.12.2020, 19:28
В Гомеле областной суд отменил сразу два ареста за марши
фото: leanid sudalenka

И такое бывает.

Областной суд в Гомеле отменил два административных ареста. Один из них заменен на штраф, во втором случае дело направлено на новое рассмотрение, сообщает «Гомельская весна».

16 августа Семен Силивончик с женой Ольгой приняли участие в уличном шествии в Гомеле, которое закончилось митингом на площади Ленина. Спустя два месяца, 16 октября, супругов вызвали в суд Новобелицкого района, где судьи Дарья Аскерко и Артем Манжос дали им по 10 суток ареста каждому.

Но сразу в ИВС Семена и Ольгу не отправили, и у них был шанс на обжалование постановления.

Позже их обоих уволили с работы (супруги трудились в Гомельском отделении БелЖД).

2 декабря судья Гомельского областного суда Олег Хорошко отменил 10-суточный арест Семену, заменив его на штраф в размере 20 базовых величин (540 рублей).

Постановление суда об аресте Ольги Силивончик отменил и отправил на доработку областной судья Василий Бегун.

«Личность О. Силивончик судьей изучена крайне поверхностно и сведения о ней не учтены при наложении взыскания, поскольку, указав, что она ранее не привлекалась к ответственности и отсутствуют по делу отягчающие обстоятельства, судья назначил ей практически максимальное взыскание, никак не мотивировал это в постановлении», — таков вердикт суда второй инстанции.

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Теги: Гомель
 
 
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