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До -8°С ожидается в Беларуси 3 декабря
Источник материала: Хартия'97
До -8°С ожидается в Беларуси 3 декабря
В четверг будет преобладать облачная погода.
До 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 3 декабря, сообщили
В четверг будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, днем по западу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.
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В четверг будет преобладать облачная погода.
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