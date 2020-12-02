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До -8°С ожидается в Беларуси 3 декабря

02.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До -8°С ожидается в Беларуси 3 декабря

  • 2.12.2020, 18:48
  • 1,501
До -8°С ожидается в Беларуси 3 декабря

В четверг будет преобладать облачная погода.

До 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 3 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, днем по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.

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В четверг будет преобладать облачная погода.
 
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