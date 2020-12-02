Источник материала: Хартия'97

Lufthansa выполнила первый в мире грузовой рейс на устойчивом авиатопливе 4 2.12.2020, 18:42

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Фото: Lufthansa Cargo

Устойчивое авиатопливо – это экологически чистый синтетический керосин.

Немецкая авиакомпания Lufthansa выполнила первый в мире CO2-нейтральный грузовой рейс на устойчивом авиационном топливе (SAF). Об этом пишет Sea News .

Устойчивое авиатопливо – это экологически чистый синтетический керосин, который производят из растительных и пищевых масел. В настоящее время его производят в основном из биомассы, например, из растительных и пищевых масел.

Рейс из Франкфурта в Шанхай был организован авиакомпанией Lufthansa Cargo и логистическим оператором услуг DB Schenker Cargo, заявившими ранее об общей цели отказаться от ископаемого топлива в авиаперевозках.

По словам CEO DB Schenker Йохена Тевеса, с началом действия летнего расписания в 2021 году DB Schenker будет предлагать регулярные CO2-нейтральные авиаперевозки.

Устойчивое авиатопливо представляет собой экологически чистый синтетический керосин. В настоящее время его производят в основном из биомассы, например, из растительных и пищевых масел.

В будущем также будут доступны возобновляемые виды топлива нерастительного происхождения. Отмечается, что используя SAF, можно избежать выбросов CO2 при полете на обычном керосине.

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