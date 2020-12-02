ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Lufthansa выполнила первый в мире грузовой рейс на устойчивом авиатопливе

02.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Lufthansa выполнила первый в мире грузовой рейс на устойчивом авиатопливе

4
  • 2.12.2020, 18:42
  • 2,229
Lufthansa выполнила первый в мире грузовой рейс на устойчивом авиатопливе
Фото: Lufthansa Cargo

Устойчивое авиатопливо – это экологически чистый синтетический керосин.

Немецкая авиакомпания Lufthansa выполнила первый в мире CO2-нейтральный грузовой рейс на устойчивом авиационном топливе (SAF). Об этом пишет Sea News.

Устойчивое авиатопливо – это экологически чистый синтетический керосин, который производят из растительных и пищевых масел. В настоящее время его производят в основном из биомассы, например, из растительных и пищевых масел.

Рейс из Франкфурта в Шанхай был организован авиакомпанией Lufthansa Cargo и логистическим оператором услуг DB Schenker Cargo, заявившими ранее об общей цели отказаться от ископаемого топлива в авиаперевозках.

По словам CEO DB Schenker Йохена Тевеса, с началом действия летнего расписания в 2021 году DB Schenker будет предлагать регулярные CO2-нейтральные авиаперевозки.

Устойчивое авиатопливо представляет собой экологически чистый синтетический керосин. В настоящее время его производят в основном из биомассы, например, из растительных и пищевых масел.

В будущем также будут доступны возобновляемые виды топлива нерастительного происхождения. Отмечается, что используя SAF, можно избежать выбросов CO2 при полете на обычном керосине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устойчивое авиатопливо – это экологически чистый синтетический керосин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вайна за сьцяг ў пасёлку пад Гомелем. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика