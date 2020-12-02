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Телефонное излучение: какие смартфоны считаются опасными
Источник материала: UDF
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Собственно, эта величина и есть главный показатель вредного воздействия на человека. В Европе допустимое значение SAR не более 2 Вт/кг для 10 граммов тканей, в Штатах — 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей. В России все не как у людей: по нашим санитарно-эпидемиологическим правилам излучаемая электроприборами мощность измеряется в ваттах на квадратный сантиметр. Мы же будем ориентироваться на международный стандарт.
Лидеры официального рейтинга (по данным на третий квартал 2019 года), собранного на основе данных Федерального управления по радиационной защите Германии, — сразу три «китайца». Модели Xiaomi Mi A1, Max 3 и Mix 3 5G излучают 1,75 Вт/кг, 1,58 Вт/кг и 1,56 Вт/кг соответственно. Это не значит, что надо бежать выбрасывать эти смартфоны, ведь их уровень воздействия на человека находится в разрешенных пределах.
Четвертое место принадлежит смартфону от флагмана китайской электроники BBK Electronics , который некогда издание Business Insider назвало лучшим смартфоном в мире. Ни iPhone, ни продукция Samsung, а One Plus 6T. Однако, функционал функционалом, но мы сейчас не о том. Показатель SAR у смартфона от BBK — 1,55 Вт/кг.
Замыкает пятерку лидеров по уровню воздействия на организм человека смартфон от тайваньского производителя HTC U12 Life. Его SAR равен 1,48 Вт/кг.
«Яблочный» девайс и модель от Samsung мы решили упомянуть отдельно, вне рейтинга. Если верить официальным данным, то уровень SAR у iPhone 11 Pro не превышает 0,95 Вт/кг. Да и в целом, по сравнению с «китайцами», аппараты от Apple весьма безвредны: у большинства смартфонов калифорнийской компании показатель SAR не превышает 1 Вт/кг, разве что «семерка» отличилась (1,37 Вт/кг). Samsung Galaxy S8 и того лучше: SAR равен 0,31 Вт/кг.
И вроде все замечательно, если бы не одно «но». Независимая лаборатория RF Exposure Lab недавно провела собственную проверку iPhone 11 Pro и получила показатель SAR в 3,8 Вт/кг. Это не просто много, это более чем вдвое выше положенного! Летом прошлого года эта же лаборатория и вовсе шокировала общественность: по их исследованиям истинный уровень SAR у Samsung Galaxy S8 равен 8,22 Вт/кг!
В Apple тогда не стали комментировать результаты замеров, а в Samsung ответили штампом: «Все смартфоны компании полностью отвечают всем действующим в США требованиям для мобильных телефонов». История так и не получила развития.
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