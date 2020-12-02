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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телефонное излучение: какие смартфоны считаются опасными Любите подолгу болтать по мобильнику? Не выпускаете смартфон в течении дня из рук (карманов), а ночью он лежит у вас рядом с подушкой? У нас для вас плохие новости: вы...

Собственно, эта величина и есть главный показатель вредного воздействия на человека. В Европе допустимое значение SAR не более 2 Вт/кг для 10 граммов тканей, в Штатах — 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей. В России все не как у людей: по нашим санитарно-эпидемиологическим правилам излучаемая электроприборами мощность измеряется в ваттах на квадратный сантиметр. Мы же будем ориентироваться на международный стандарт.Лидеры официального рейтинга (по данным на третий квартал 2019 года), собранного на основе данных Федерального управления по радиационной защите Германии, — сразу три «китайца». Моделиизлучают 1,75 Вт/кг, 1,58 Вт/кг и 1,56 Вт/кг соответственно. Это не значит, что надо бежать выбрасывать эти смартфоны, ведь их уровень воздействия на человека находится в разрешенных пределах.Четвертое место принадлежит смартфону от флагмана китайской электроники BBK Electronics , который некогда издание Business Insider назвало лучшим смартфоном в мире. Ни iPhone, ни продукция Samsung, а. Однако, функционал функционалом, но мы сейчас не о том. Показатель SAR у смартфона от BBK — 1,55 Вт/кг.Замыкает пятерку лидеров по уровню воздействия на организм человека смартфон от тайваньского производителя. Его SAR равен 1,48 Вт/кг.«Яблочный» девайс и модель от Samsung мы решили упомянуть отдельно, вне рейтинга. Если верить официальным данным, то уровень SAR уне превышает 0,95 Вт/кг. Да и в целом, по сравнению с «китайцами», аппараты от Apple весьма безвредны: у большинства смартфонов калифорнийской компании показатель SAR не превышает 1 Вт/кг, разве что «семерка» отличилась (1,37 Вт/кг).и того лучше: SAR равен 0,31 Вт/кг.И вроде все замечательно, если бы не одно «но». Независимая лаборатория RF Exposure Lab недавно провела собственную проверку iPhone 11 Pro и получила показатель SAR в 3,8 Вт/кг. Это не просто много, это более чем вдвое выше положенного! Летом прошлого года эта же лаборатория и вовсе шокировала общественность: по их исследованиям истинный уровень SAR у Samsung Galaxy S8 равен 8,22 Вт/кг!В Apple тогда не стали комментировать результаты замеров, а в Samsung ответили штампом: «Все смартфоны компании полностью отвечают всем действующим в США требованиям для мобильных телефонов». История так и не получила развития.