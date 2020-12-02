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«Квартет И» прокомментировал письма с просьбами не приезжать в Минск, чтобы «не поддерживать режим»
Источник материала: Tut.by
Команда «Квартета И», которая завтра будет играть в Минске спектакль
Квартет написал, что в данный момент готовится к вылету в Минск, где завтра, 3 декабря, сыграет спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Пост начинается с признаний в любви к белорусской столице.
— Мы любим бывать в Минске и играть там спектакли — это очень гостеприимный и доброжелательный город, где нас, похоже, тоже любят и всегда очень тепло встречают.
Актеры пишут, что их пригласил не Александр Лукашенко, не представители его администрации и вообще никто из властных структур Беларуси.
— Мы едем по приглашению нашего прокатчика. Мы будем выступать не в рамках каких-то официальных мероприятий (как некоторые российские артисты), не в чью-то поддержку и не против кого-то, а исключительно в рамках собственных однодневных гастролей.
Они предлагают представить, что будет, если они прислушаются к комментаторам и не приедут. Первым, кто пострадает, говорят артисты, будет организатор их выступления, который договорился о приезде «Квартета И» и организовал его задолго до событий, происходящих сейчас в республике.
— Он потеряет деньги: полностью — потраченные на аренду зала и вложенные в рекламу, частично (как минимум) — потраченные на покупку билетов и аренду гостиницы. Ему придется возвращать зрителям деньги за билеты, часть из которых, возможно, была продана с помощью агентов, которые получили за это процент от вырученной суммы. Он окажется в серьезном убытке. Вы действительно считаете, что ради идеалов, за которые вы боретесь, мы должны его кинуть? И что это как-то поможет вашей борьбе? Пострадают зрители, которые, как и мы, не догадываются, что своим приездом мы «легитимизируем режим», поэтому купили билеты в надежде провести два с половиной часа в совсем другой обстановке, расслабиться, отвлечься от ежедневных невеселых событий и вернуться в них немного отдохнувшими. Вы, правда, уверены, что они будут рады, если мы не приедем и не сыграем для них свой спектакль? Мы, кстати, не сомневаемся, что среди них немало единомышленников тех, кто написал нам письма.
В продолжении они задают риторический вопрос: «Может быть, тем, что мы играем в России, мы тоже легитимизируем режим — наш, местный?»
— Когда мы должны были закончить играть здесь свои спектакли, чтобы этого избежать?
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Команда «Квартета И», которая завтра будет играть в Минске спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста…», прокомментировала сообщения минчан, которые просили...
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