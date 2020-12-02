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«Квартет И» прокомментировал письма с просьбами не приезжать в Минск, чтобы «не поддерживать режим»

02.12.2020 19:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда «Квартета И», которая завтра будет играть в Минске спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста…», прокомментировала сообщения минчан, которые просили артистов не приезжать с гастрольным спектаклем и тем самым «не поддерживать режим». Большой пост-объяснение появился в Instagram коллектива.


Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

Квартет написал, что в данный момент готовится к вылету в Минск, где завтра, 3 декабря, сыграет спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Пост начинается с признаний в любви к белорусской столице.

— Мы любим бывать в Минске и играть там спектакли — это очень гостеприимный и доброжелательный город, где нас, похоже, тоже любят и всегда очень тепло встречают.
Тем не менее в последний месяц мы время от времени получаем из Минска письма, в которых нас призывают не приезжать, не играть спектакль и тем самым «не легитимизировать режим», «не поддерживать кровавый режим», «не приезжать к нам 3 декабря и не кормить тем самым режим»… и т.д. У нас вопрос к авторам писем:
а при чем здесь режим?

Актеры пишут, что их пригласил не Александр Лукашенко, не представители его администрации и вообще никто из властных структур Беларуси.

— Мы едем по приглашению нашего прокатчика. Мы будем выступать не в рамках каких-то официальных мероприятий (как некоторые российские артисты), не в чью-то поддержку и не против кого-то, а исключительно в рамках собственных однодневных гастролей.

Они предлагают представить, что будет, если они прислушаются к комментаторам и не приедут. Первым, кто пострадает, говорят артисты, будет организатор их выступления, который договорился о приезде «Квартета И» и организовал его задолго до событий, происходящих сейчас в республике.

— Он потеряет деньги: полностью — потраченные на аренду зала и вложенные в рекламу, частично (как минимум) — потраченные на покупку билетов и аренду гостиницы. Ему придется возвращать зрителям деньги за билеты, часть из которых, возможно, была продана с помощью агентов, которые получили за это процент от вырученной суммы. Он окажется в серьезном убытке. Вы действительно считаете, что ради идеалов, за которые вы боретесь, мы должны его кинуть? И что это как-то поможет вашей борьбе? Пострадают зрители, которые, как и мы, не догадываются, что своим приездом мы «легитимизируем режим», поэтому купили билеты в надежде провести два с половиной часа в совсем другой обстановке, расслабиться, отвлечься от ежедневных невеселых событий и вернуться в них немного отдохнувшими. Вы, правда, уверены, что они будут рады, если мы не приедем и не сыграем для них свой спектакль? Мы, кстати, не сомневаемся, что среди них немало единомышленников тех, кто написал нам письма.

В продолжении они задают риторический вопрос: «Может быть, тем, что мы играем в России, мы тоже легитимизируем режим — наш, местный?»

— Когда мы должны были закончить играть здесь свои спектакли, чтобы этого избежать?
В 2011-м? Может, уже в 2000-м? Может, вообще не стоило начинать, а то вдруг мы за прошедшие 27 лет ненароком легитимизировали что-то, что нельзя было легитимизировать, а мы сыграли пару спектаклей — и легитимизировали? Одним словом, завтра во Дворце Республики мы играем «Разговоры мужчин среднего возраста…».
Кто еще не видел этот спектакль — приходите, он веселый. А кто считает, что бороться за правду и справедливость можно только с каменным лицом… вспомните знаменитую цитату из горинского «Мюнхгаузена»: «Я понял, в чем ваша беда, господа: вы слишком серьезны…» Вспомните — и тоже приходите.

«Разговоры мужчин среднего возраста…»

Когда: 3 декабря, 19.00
Где: Дворец Республики
Сколько: 40−260 рублей; VIP-зона: 300−350 рублей

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Теги: Минск
 
 
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