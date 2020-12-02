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Тот самый крем! Как подобрать идеальный тональник для лица

02.12.2020 19:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Одной из самых частых трудностей при поиске косметики является подбор тональника. То крем неравномерно ложится на кожу, то желтизна появляется — эти проблемы знакомы многим женщинам. Сегодня блог TAM.BY расскажет, как подобрать тональный крем, который идеально подойдет под цвет кожи.

Содержание:

♦ Определяем цветотип
♦ Определяем тип кожи
♦ Как подобрать тональный крем: 6 советов

Определяем цветотип


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Тональное средство выбирается в соответствии с цветом и подтоном кожи. Существует упрощенная классификация типов кожи по цвету: 

  • очень светлая кожа (почти прозрачная, плохо загорает, большинство тональников кажутся на такой коже темными);
  • светлая кожа (кожа слегка загорает, после чего требует замены самого светлого тона крема на более темный);
  • средний тон (после загара кожа приобретает золотистый оттенок); смуглая кожа (не сгорает, приобретает карамельный оттенок).

Подтон кожи — теплый или холодный — также важно учесть, чтобы подобрать подходящий оттенок крема. Определить подтон можно несколькими способами, мы предлагаем простой тест: приложите к коже лист белой бумаги. Если кожа кажется желтой на фоне бумаги, то ваш подтон теплый. Если кожа кажется розовее или синее бумаги, то холодный.

Если невозможно однозначно отнести себя к холодному или теплому цветотипу, то у вас, скорее всего, нейтральный подтон.

Зная цветотип, становится проще выбрать подходящее средство, которое подстроится под тон кожи. Например, холодный подтон «примет» тональник с сероватым оттенком. Для теплого подтона кожи предпочтительны кремы с золотыми нотами. Обладательницам нейтрального подтона подойдут оба варианта.

Определяем тип кожи


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы понять, как подобрать тональный крем и не ошибиться, знания цветотипа недостаточно. Рекомендуется изучить этикетку и удостовериться в том, что средство действительно подходит под ваш тип кожи.

Жирная кожа. Женщинам с жирным типом кожи советуем искать крем среди матирующих средств. Как правило, они в составе не имеют масел и насыщены оксидом цинка, экстрактами цитрусовых или другими компонентами, которые обладают вяжущими свойствами.

Сухая кожа. Тональный крем должен увлажнять, а значит, ищите в составе масла, гиалуроновую кислоту. 

Комбинированная кожа. Обычно сухая с высокой степени жирности на Т-участке. Главное, чтобы крем не был слишком густым и тягучим.

Проблемная кожа. Проблемной называют кожу с покраснениями и высыпаниями. Чтобы не сделать проблемные участки выраженными, откажитесь от тональных средств с розовым подтоном в пользу крема с пигментами оливкового оттенка. У таких средств должна быть высокая покрывающая способность.

Как подобрать тональный крем: 6 советов


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
  • Откажитесь от покупки «вслепую». Если вы впервые покупаете тональник или желаете попробовать новое средство, советуем отправиться в ближайший магазин косметики и протестировать крем лично. Далее его можно приобрести на месте или в любимом онлайн-бутике.
  • Выбирайте среди нескольких вариантов. Хотите найти подходящий крем — сравнивайте несколько производителей (не менее трех оттенков).
  • Тестируйте на себе. Визажисты рекомендуют наносить крем не только на запястье (зону со светлой кожей), но и щеки, шею, область вокруг носа — на зонах с отличимой жирностью крем будет проявлять себя по-разному.
  • Используйте разное освещение. Нанесли крем — проверьте тон под искусственным освещением витрины, подойдите к окну и не постесняйтесь выйти на улицу, чтобы проверить оттенок.
  • Берите пробники. Крупные производители косметики прилагают к партиям тональников саше с пробниками. Если есть такая возможность, то захватите с собой несколько пробников, чтобы дома оценить средство.
  • Смешивайте тона. Не нашли идеального оттенка — смешивайте средства. Это хороший лайфхак для тех, кто держит в косметичке несколько тональников разных оттенков.

Как видите, разобраться, как подобрать тональный крем, несложно. Главное — ответственно изучить параметры кожи и знать последовательность при выборе. Хотите выбрать тональник самостоятельно или с помощью консультанта — советуем заглянуть в каталог TAM.BY, где собраны магазины вашего города с отзывами и скидками.

 
 
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