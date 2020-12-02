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Тот самый крем! Как подобрать идеальный тональник для лица
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Определяем цветотип
Тональное средство выбирается в соответствии с цветом и подтоном кожи. Существует упрощенная классификация типов кожи по цвету:
Подтон кожи — теплый или холодный — также важно учесть, чтобы подобрать подходящий оттенок крема. Определить подтон можно несколькими способами, мы предлагаем простой тест: приложите к коже лист белой бумаги. Если кожа кажется желтой на фоне бумаги, то ваш подтон теплый. Если кожа кажется розовее или синее бумаги, то холодный.
Если невозможно однозначно отнести себя к холодному или теплому цветотипу, то у вас, скорее всего, нейтральный подтон.
Зная цветотип, становится проще выбрать подходящее средство, которое подстроится под тон кожи. Например, холодный подтон «примет» тональник с сероватым оттенком. Для теплого подтона кожи предпочтительны кремы с золотыми нотами. Обладательницам нейтрального подтона подойдут оба варианта.
Определяем тип кожи
Чтобы понять, как подобрать тональный крем и не ошибиться, знания цветотипа недостаточно. Рекомендуется изучить этикетку и удостовериться в том, что средство действительно подходит под ваш тип кожи.
Жирная кожа. Женщинам с жирным типом кожи советуем искать крем среди матирующих средств. Как правило, они в составе не имеют масел и насыщены оксидом цинка, экстрактами цитрусовых или другими компонентами, которые обладают вяжущими свойствами.
Сухая кожа. Тональный крем должен увлажнять, а значит, ищите в составе масла, гиалуроновую кислоту.
Комбинированная кожа. Обычно сухая с высокой степени жирности на Т-участке. Главное, чтобы крем не был слишком густым и тягучим.
Проблемная кожа. Проблемной называют кожу с покраснениями и высыпаниями. Чтобы не сделать проблемные участки выраженными, откажитесь от тональных средств с розовым подтоном в пользу крема с пигментами оливкового оттенка. У таких средств должна быть высокая покрывающая способность.
Как подобрать тональный крем: 6 советов
Как видите, разобраться, как подобрать тональный крем, несложно. Главное — ответственно изучить параметры кожи и знать последовательность при выборе. Хотите выбрать тональник самостоятельно или с помощью консультанта — советуем заглянуть в каталог TAM.BY, где собраны магазины вашего города с отзывами и скидками.
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