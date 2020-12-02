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«Абсурд». Из-за плаката про «лукашизм» на ксендза завели дело: автор арта Цеслер встал на его защиту

02.12.2020 19:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ксендз из Россон Вячеслав Барок еще в августе опубликовал на своей странице в соцсетях плакат беларуского художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». 1 декабря в милиции священник узнал, что из-за этого его обвиняют в пропаганде нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). Суд по этому делу состоялся в тот же день, но судья объявил перерыв до 3 декабря.

Владимир Цеслер узнал об этой ситуации и написал открытое обращение к суду города Россон в защиту ксендза. Цитируем. 

«Я, Цеслер Владимир Яковлевич, член Белорусского союза художников, автор плаката «Стоп лукашизм», заявляю, что трактовка данной работы в качестве пропаганды нацистской и фашистской символики нелепа в силу прямой антифашистской направленности данной работы. 

Я еврей. Мой отец прошёл войну и был награждён орденами и медалями за борьбу с фашизмом.

История нашей семьи, как и история всего беларуского народа – это история антифашистского сопротивления.

Мы скорбим о всех жертвах фашизма на территории Беларуси и не хотим расправ над гражданами нашей страны за инакомыслие в отношении государственной идеологии. Как гражданин Беларуси я не могу молчать, глядя на жестокое обращение с согражданами. Я обращаюсь к здравому смыслу, человеческим, гражданским и профессиональным качествам судей города Россоны: факт попытки судить священнослужителя Вячеслава Барка по статье 17.10 КоАП на основании публикации моей работы на его странице в сети Интернет абсурден и не имеет отношения к истинной человечности. 

Призываю суд города Россоны к беспристрастному рассмотрению дела в отношении гражданина Беларуси Вячеслава Барка, поскольку факт антифашисткой позиции костела очевиден для каждого, у кого есть разум и сердце».

 
 
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Ксендз из Россон Вячеслав Барок еще в августе опубликовал на своей странице в соцсетях плакат беларуского художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». 1 декабря в...
 
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