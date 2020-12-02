ЕС надеется на сотрудничество с Байденом в деле смены власти в Беларуси

Источник материала: АФН

Еврокомиссия (ЕК) разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем основным векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии.

Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией в среду новой стратегии по отношениям с США после смены власти в этой стране, передает ТАСС .

"Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС внесли предложение по новой трансатлантической стратегии. Победа Джозефа Байдена и Камалы Харрис вместе с более уверенным и дееспособным Евросоюзом в новой экономической и геополитической реальности - это уникальная возможность, которая представляется раз в поколение для формирования новых трансатлантических отношений", - говорится в заявлении.

Евросоюз будет искать сотрудничества с США для продвижения западной демократии в мире, а также по защите соседних с ЕС стран от России и поддержке передачи власти в Беларуси. "Трансатлантическое сотрудничество в отношении России останется ключевым, в частности в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров, - отмечается в нем. - Украина является приоритетным партнером, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. В Беларуси мы готовы активизировать нашу поддержку мирной демократической передачи власти".

Кроме того, "ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире", говорится в документе. "Мы приветствуем предложение избранного президента Байдена о проведении саммита по демократии в то время, когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением", - подчеркивает ЕК.

Евросоюз предложит администрации Байдена создать новый постоянный механизм консультаций ЕС - США по обороне и безопасности, который должен дополнить НАТО.

"Для оформления нашего сотрудничества должен быть создан структурированный диалог ЕС - США по обороне и безопасности, который обеспечит всеобъемлющий подход к безопасности, основанный на общем стратегическом видении", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что "более сильная роль ЕС в обороне, включая поддержку военных инвестиций, будет выгодна для НАТО и трансатлантического партнерства".

"Европа и США сталкиваются с растущим числом серьезных международных выборов, от гибридных и военных угроз, экстремизма и международного терроризма, до распространения оружия массового уничтожения. В течение прошлых лет ЕС добился беспрецедентного прогресса в сфере обороны и безопасности, реализовав ключевые инициативы по компенсации недостатков военных возможностей ЕС, стимулирования оборонных расходов", - говорится в документе.

Таким образом институты ЕС фактически намерены закрепить за сообществом новые оборонные функции и добиться поддержки этих амбиций со стороны администрации США, что позволит ЕС продолжить поэтапное наступление на позиции НАТО, которая на протяжении 60 лет выступала монополистом в сфере обеспечения трансатлантической безопасности.

В документе в общей сложности выделены четыре вектора для перезагрузки отношений с США, включая противодействие пандемии, борьбу с глобальным изменением климата, развитие международной торговли, включая реформу ВТО, а также сотрудничество на внешнеполитической арене, в том числе для продвижения западной модели демократии. При этом тема продвижения демократии в мире разработана в этом документе весьма подробно с дифференцированным подходом к различным регионам.

Так, Еврокомиссия предложила США активно использовать вопросы демократии и прав человека в совместном противодействии Китаю. КНР для ЕС "является партнером по переговорам о сотрудничестве, экономическим конкурентом и системным противником". В этой связи "ЕС и США, как открытые демократические общества и рыночные экономики согласились, растущая внешнеполитическая решимость Китая представляет стратегический вызов". ЕК отмечает, что новый механизм консультаций ЕС и США по Китаю, созданный в этом году, "предоставит ключевую возможность продвижения наших интересов и обсуждения разногласий".

ЕС также предлагает США аналогично работать со всеми остальными регионами планеты, тесно сотрудничая на внешнеполитическом треке в сфере устойчивого развития, гуманитарной и экономической помощи, обороны и безопасности.