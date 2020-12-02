Информационный суверенитет: как противостоять посягательствам на медийном пространстве?

Источник материала: ОНТ

На этой неделе громко звучит тема коллективной безопасности. Чуть ранее она поднималась депутатами Национального собрания, а сегодня высокий уровень - видеосаммит глав ОДКБ. Одна из главных тем – информационная безопасность. Ещё пару лет назад это звучало достаточно абстрактно, но после событий нынешнего года у нас есть не только наглядный пример, но и весьма болезненный опыт того, что бывает, когда посягают на информационный суверенитет страны. Проще говоря, за наш ум и поступки развернулась настоящая война. Как этому противостоять?

На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответили председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич.





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