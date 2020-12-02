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В Гродно поймали педофила, возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТГродно поймали педофила, возбуждено уголовное дело" class="one-news__figure-img">
В Гродно расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом
Как отмечается в сообщении, в совершении преступления обвиняется 26-летний житель Гродно. Мужчина был задержан еще в начале ноября. Известно, что он под различными предлогами заманивал детей к себе домой (кому-то он предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных), где он совершал над ними насильственные действия сексуального характера.
За время расследования были установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины. В данный момент устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям. С информацией о подобных преступлениях и пострадавших следователи просят жителей Гродно и региона обращаться в УСК по Гродненской области по телефону 8 (0152) 72-40-40 либо +375 (33) 621-15-35.-0-
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В Гродно расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского...
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