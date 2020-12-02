|
«Гнал во всю мощь уже в 16 веке». В Гродно развесили цитаты известных белорусов
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На улицах Гродно появилась крутые мотивирующие листовки с настоящими белорусскими героями.
Среди них — Кастусь Калиновский, Эмилия Плятэр, Стэфан Батрий и другие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улицах Гродно появилась крутые мотивирующие листовки с настоящими белорусскими героями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)