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План на пятилетку: правительство Беларуси разработало программу работы до 2025 года

02.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Реформа пенсионной системы, повышение зарплат бюджетникам, увеличение экспорта. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил депутатам программу работы правительства до 2025 года. Депутаты ее одобрили, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Главная особенность плана действий до 2025 года – его социальная направленность. Правительство Беларуси намерено повысить благосостояние людей и сократить разрыв по уровню жизни населения в регионах.

Для этого необходимо восстановить рост экономики и увеличить экспорт до 50 миллиардов долларов. Акцент – на поставки высокотехнологичной продукции. Также правительство обещает решить вопрос с убыточными предприятиями. Из них практически 80% платежеспособны, но нуждаются в «оздоровлении». Для этого запустят пилотный проект по созданию госкорпораций.

«Это снизит издержки предприятий, улучшит их финансовое состояние, доступность к финансированию, создаст единую экспортную стратегию и повысит конкурентоспособность по отношению к крупным мировым компаниям», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Головченко анонсировал и переформатирование пенсионной системы. Планируется максимально развивать услугу добровольного пенсионного страхования и корпоративные программы нанимателей. При этом размер государственных выплат должен быть не ниже 40% от средней зарплаты по стране.

«Подготовлен уже проект закона о бюджете фонда на 21-й год. И там как раз расходы бюджета фонда предусмотрены с ростом более чем 8%. То есть мы говорим, что мы не только удержим соответствующий уровень пенсий, но мы еще и увеличим размер этих пенсий», – отметил министр труда и соцзащиты населения Республики Беларусь Ирина Костевич.

Поддержат и многодетных родителей. Например, семейный капитал можно будет тратить не только на жилье, обучение детей, но и на другие нужды. Благодаря такой помощи за пять лет количество семей с тремя и более детьми увеличилось вдвое. Кроме этого правительству и парламентариям предстоит принять еще около двадцати пяти законов и внести изменения в семь кодексов.

Обсудили на встрече и сокращение декретного отпуска для матерей. Сейчас его срок – три года. Но пока этот вопрос нуждается в серьезной проработке, отметил премьер-министр Беларуси.



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Главная особенность плана – его социальная направленность. Правительство Беларуси намерено повысить благосостояние людей и сократить разрыв по уровню жизни...
 
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