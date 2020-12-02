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План на пятилетку: правительство Беларуси разработало программу работы до 2025 года
02.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Реформа пенсионной системы, повышение зарплат бюджетникам, увеличение экспорта. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил депутатам программу работы правительства до 2025 года. Депутаты ее одобрили, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Головченко анонсировал и переформатирование пенсионной системы. Планируется максимально развивать услугу добровольного пенсионного страхования и корпоративные программы нанимателей. При этом размер государственных выплат должен быть не ниже 40% от средней зарплаты по стране.
Поддержат и многодетных родителей. Например, семейный капитал можно будет тратить не только на жилье, обучение детей, но и на другие нужды. Благодаря такой помощи за пять лет количество семей с тремя и более детьми увеличилось вдвое. Кроме этого правительству и парламентариям предстоит принять еще около двадцати пяти законов и внести изменения в семь кодексов.
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Главная особенность плана – его социальная направленность. Правительство Беларуси намерено повысить благосостояние людей и сократить разрыв по уровню жизни...
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