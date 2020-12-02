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Житель Витебска получил два года колонии: он оттолкнул силовика на марше протеста

02.12.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Октябрьского района Витебска 2 декабря вынес приговор 46-летнему ремесленнику Андрею Тимофеенко, обвиняемому в насилии над военнослужащим внутренних войск на марше протеста 6 сентября. Прокурор запрашивал для мужчины 5 лет лишения свободы. Судья Снежана Киндеева наказала его 2 годами в колонии общего режима. Это был первый подобный процесс в Витебске, пишет TUT.BY.


По версии обвинения, 6 сентября возле дома № 19 на улице Ленина в Витебске Андрей Тимофеенко «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии», чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы».

Прокурор просил приговорить Тимофеенко к 5 годам в колонии общего режима.

Адвокат Тимофеенко указала, что ее подзащитный частично признал свою вину. Он согласился, что нанес Воробьеву, экипированному в защитную амуницию, одно «травмирующее воздействие» по телу. Однако отрицал обвинения в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и воспрепятствовании действиям Воробьева.

Обвиняемый также не признал, что угрожал военнослужащему. Напротив, с его слов, чтобы избежать конфликта, он решил обойти военных по краю проезжей части. В какой-то момент Тимофеенко увидел, что один военнослужащий, как ему показалось, хотел ударить стоящего рядом мужчину. Тимофеенко оттолкнул силовика.

Адвокат просила оправдать Андрея Тимофеенко за отсутствием состава преступления в его действиях.

В последнем слове Тимофеенко заверил суд, что не применял насилия к Воробьеву и что у него не было причин ему мстить.
 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Октябрьского района Витебска 2 декабря вынес приговор 46-летнему ремесленнику Андрею Тимофеенко, обвиняемому в насилии над военнослужащим внутренних войск на...
 
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