Житель Витебска получил два года колонии: он оттолкнул силовика на марше протеста

По версии обвинения, 6 сентября возле дома № 19 на улице Ленина в Витебске Андрей Тимофеенко «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии», чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы».





Прокурор просил приговорить Тимофеенко к 5 годам в колонии общего режима.





Адвокат Тимофеенко указала, что ее подзащитный частично признал свою вину. Он согласился, что нанес Воробьеву, экипированному в защитную амуницию, одно «травмирующее воздействие» по телу. Однако отрицал обвинения в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и воспрепятствовании действиям Воробьева.





Обвиняемый также не признал, что угрожал военнослужащему. Напротив, с его слов, чтобы избежать конфликта, он решил обойти военных по краю проезжей части. В какой-то момент Тимофеенко увидел, что один военнослужащий, как ему показалось, хотел ударить стоящего рядом мужчину. Тимофеенко оттолкнул силовика.





Адвокат просила оправдать Андрея Тимофеенко за отсутствием состава преступления в его действиях.





В последнем слове Тимофеенко заверил суд, что не применял насилия к Воробьеву и что у него не было причин ему мстить.

