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Телеграм-канала Реакция и рефлексия — о том, почему сливы переговоров из ближайшего окружения — это кладезь для аналитика.

«Проблема многих людей, которые пытаются анализировать ситуацию в Беларуси в том, что они очень умные. И как всякие умные люди, они ставят себя на место системы, «а как я бы поступал в той ситуации», предустановив определенный набор целей, ценностей и задач. И очень часто такое моделирование ведет к краху, т.к. система наделяется несвойственной ей гибкостью и креативностью в тех местах, где она по определению не может быть такой.

Сливы переговоров из ближайшего окружения по околорабочим вопросам — это кладезь для аналитика. На основании этих данных можно понять, как в принципе принимаются решения, в какой атмосфере. Понять, что позволено в рамках системы, а что нет. Попытаться смоделировать логику ее функционирования. Понять степень оторванности от мира (или наоборот, вовлеченности в процесс).

Анализируя ситуацию в Беларуси с позиции действий власти для аналитика самое главное — это не переусложнить. Для этого есть очень большие соблазны, в виду относительно высокой степени изолированности процесса принятия решений. Соблазн домыслить, увидеть хитрость. Но то, что доносится до нас обрывками, показывает, что там все куда проще, чем можно даже представить».

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