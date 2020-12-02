﻿ «Проблема многих людей, которые пытаются анализировать ситуацию в Беларуси в том, что они очень умные». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Проблема многих людей, которые пытаются анализировать ситуацию в Беларуси в том, что они очень умные»

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канала Реакция и рефлексия — о том, почему сливы переговоров из ближайшего окружения — это кладезь для аналитика.

«Проблема многих людей, которые пытаются анализировать ситуацию в Беларуси в том, что они очень умные. И как всякие умные люди, они ставят себя на место системы, «а как я бы поступал в той ситуации», предустановив определенный набор целей, ценностей и задач. И очень часто такое моделирование ведет к краху, т.к. система наделяется несвойственной ей гибкостью и креативностью в тех местах, где она по определению не может быть такой.

Сливы переговоров из ближайшего окружения по околорабочим вопросам — это кладезь для аналитика. На основании этих данных можно понять, как в принципе принимаются решения, в какой атмосфере. Понять, что позволено в рамках системы, а что нет. Попытаться смоделировать логику ее функционирования. Понять степень оторванности от мира (или наоборот, вовлеченности в процесс).

Анализируя ситуацию в Беларуси с позиции действий власти для аналитика самое главное — это не переусложнить. Для этого есть очень большие соблазны, в виду относительно высокой степени изолированности процесса принятия решений. Соблазн домыслить, увидеть хитрость. Но то, что доносится до нас обрывками, показывает, что там все куда проще, чем можно даже представить».

Над Эйсмонт сгущаются тучи. Четыре вывода из записи с голосами, похожими на приближенных к Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канала «Реакция и рефлексия» — о том, почему сливы переговоров из ближайшего окружения — это кладезь для аналитика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский заявил, что Латушко сорвал процесс выхода под домашний арест сына Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика