ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах

02.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах

  • 2.12.2020, 20:23
Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах
фото: visa.pl

Держатели карты будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки.

Компания Visa совместно со стартапом BlockFi выпускает кредитную карту с кэшбком в биткоинах. Об этом пишет Bloomberg.

Держатели Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки . Также владельцы карт получат гарантированную сумму в биткоинах в эквиваленте $250, если оплатят покупки на $3000 в первые три месяца пользования картой.

Эмитентом кредитной карты станет Evolve Bank & Trust. Стоимость обслуживания карты составит $200 в год.

Это уже третий крупный проект Visa, связанный с картами и криптовалютой. В феврале 2020 года Visa запустила совместный проект со стартапом Fold по выпуску дебетовых карт с кэшбеком в критповалютах.

В 2018 году Visa судилась с обменником криптовалют Cоinbase Inc из-за использования своих карт. В результате спора, компании создали Cоinbase Card, с помощью которой пользователи получили возможность расплачиваться биткоинами, используя эту специальную дебетовую карту Visa.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держатели карты будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки.
 
Новости дня
Новости разные
 
План на пятилетку: правительство Беларуси разработало программу работы до 2025 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика