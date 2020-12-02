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Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

02.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

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  • 2.12.2020, 19:59
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Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны
Фото: Global Look Press

Сообщение было озвучено в эфире аргентинской программы Secretos Verdaderos.

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона незадолго до смерти отправил голосовое сообщение Марио Бодри — бойфренду своей бывшей возлюбленной Вероники Охеды. Сообщение было озвучено в эфире аргентинской программы Secretos Verdaderos, выходящей на аргентинском телеканале America TV, передает РБК.

Марадона встречался с учительницей труда Вероникой Охедой с 2005 года — после развода с Клаудией Вильяфаньей. В феврале 2013 года у них вне брака родился сын Диего Фернандо.

«Привет, Марио, это Диего. Я знаю, что это покажется тебе невероятным, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Позаботься о ней и о моем ангеле Диего Фернандо, который ни с кем не сравнится. Обними его!» — сказал Марадона.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечной недостаточности. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный общенациональный траур.

На следующий день в президентской резиденции в Буэнос-Айресе была организована церемония прощания с бывшим футболистом и тренером сборной Аргентины. После ее окончания Марадону похоронили на частном кладбище Белла-Виста под Буэнос-Айресом.

В 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Марадону вместе с Пеле лучшими игроками ХХ века. Аргентинец занял первое место в интернет-голосовании, бразильца выбрали чиновники ФИФА.

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Сообщение было озвучено в эфире аргентинской программы Secretos Verdaderos.
 
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