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Воскресенский обвинил Латушко в срыве освобождения Эдуарда Бабарико: «начал кидать фейки»

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом он заявил в передаче на ОНТ.

Воскресенский обвинил Латушко в срыве освобождения Эдуарда Бабарико: «начал кидать фейки»

Юрий Воскресенский в программе «ОбъективНо» рассказал, что член президиума КС Павел Латушко, начав «метать фейки», сорвал процесс выхода под домашний арест сына Виктора Бабарико.

— Фактически Латушка не позволил завершить процесс выхода под домашний арест Эдуарда Бабарико. Потому что как только мы вышли на финальную часть этой тонкой работы (мы работали со следственными органами, с адвокатами), Латушка сразу же вылез в своем YouTube-канале и начал кидать фейки, — заявил Юрий Воскресенский.

Также Юрий Воскресенский заявил, что хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии для тех, кого сейчас называют политзаключенными.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью телеграм-каналу заявил, что, по его данным, вопрос об освобождении экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента в президенты Виктора Бабарико поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко.

— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.

 
 
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