Воскресенский заявил, что Латушко сорвал процесс выхода под домашний арест сына Бабарико









"Фактически Латушко не дал завершить процесс выхода под домашний арест Эдуарда Бабарико. Потому что как только мы вышли на финальную часть этой деликатной работы (мы работали со следственными органами, с адвокатами), Латушко тут же вылез в своём YouTube-канале и начал метать фейки", - заявил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ в среду.





По словам Воскресенского, фактически Латушко "начал приписывать то, что должно произойти, себе"."В результате этот процесс сейчас сорвался. Правильно некоторые телеграмм-каналы написали, что Латушко фактически не дал выйти Эдуарду Бабарико", - добавил Воскресенский.





Кроме того, он рассказал, что зарегистрированный им "Круглый стол демократических сил" выступил с идеей политической амнистии. "Мы будем обращаться на Всебелорусское народное собрание с такой инициативой. Чтобы оно поддержало и обратилось в палату представителей, совет республики и к президенту с идеей политической амнистии для тех, кого сейчас называют политзаключенными", - проинформировал Воскресенский.





Ранее Латушко в одном из интервью заявил, что освобождение Бабарико могло обсуждаться во время визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова (25-26 ноября - ИФ). Латушко утверждал, что Бабарико может быть освобожден, если вместе с сыном уедет на Кипр.









В дальнейшем пресс-служба штаба Бабарико сообщила, что он остаётся в СИЗО КГБ.





Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский в свою очередь информировал, что 30 ноября "защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела". "Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич все так же, как и до выходных, содержится под стражей. Позиция последовательна и принципиальна. Никаких предложений про освобождение не звучало", - говорилось в сообщении в телеграм-канале Лаевского.





Воскресенский вышел на свободу в октябре, после того, как в СИЗО КГБ приехал президент Александр Лукашенко, чтобы встретиться с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа.





В конце ноября КГБ сообщил, что завершено предварительное расследование в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанка". В частности, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.





Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации кандидатом.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.