Месси оштрафован на 600 евро за акцию в честь Марадоны в матче чемпионата Испании

Футболист наказан за устроенную во время игры с "Осасуной" акцию, посвященную ушедшему из жизни соотечественнику аргентинцу Диего Марадоне.





В свою очередь, клуб оштрафован на 350 евро.





29 ноября в домашнем матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Осасуну" со счетом 4:0. Автором четвертого гола стал Месси. Поразив ворота, аргентинец снял свою футболку, под которой оказалась футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с номером 10 на спине.





Месси при этом избежал максимального штрафа в размере 3000 евро.





В 1993 году Марадона играл за "Ньюэллс Олд Бойз", за молодежную команду этого клуба с 1995 по 2000 год выступа Месси (после этого перешел в систему "Барселоны").





Диего Марадона скончался 25 ноября.