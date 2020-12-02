Глава МИД Чехии высказался о проведении ЧМ-2021 в Беларуси

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«Нельзя не обратить внимание на сильную критику со стороны Латвии возможной организации совместного чемпионата в связи с тем, что сейчас происходит в Беларуси.





Там режим продолжает насильственные действия против мирных демонстрантов. Я не могу представить, чтобы демократический мир поддерживал проведение первенства мира по хоккею в Беларуси Александра Лукашенко.





Мое мнение однозначно: мы не должны проведением этого турнира легитимировать репрессивный режим типа Александра Лукашенко», — сказал Петршичек.



