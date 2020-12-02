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Польские врачи уезжают в другие страны ЕС, а власти страны зазывают белорусских медиков. Что стоит за обещаниями? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Белорусские медики в последнее время всё чаще становятся объектом повышенного внимания. И не только благодаря эффективной работе во время пандемии. Польша, к примеру, открыто проявляет кадровый интерес. Дело в том, что польские врачи уезжают в другие страны ЕС из-за проблем с бюджетным финансированием. Они, конечно, пробовали решить вопрос, протестуя, но их так никто и не услышал. Теперь власти Польши латают дыры, зазывая белорусов. Но что стоит за обещаниями?
Добро пожаловать в Польшу! Варшава распахнула радушные объятия для наших специалистов – накануне у западных соседей вступил в силу закон, упрощающий трудоустройство иностранцев. Только вот заключать в эти самые объятия собираются не всех, а в первую очередь, врачей и медсестер. С чего бы это вдруг?
Польша сегодня перешагнула отметку в миллион заболевших COVID-19. Клиники не справляются с потоком пациентов, смертность растет. Ещё в начале ноября под больницу для инфицированных перепрофилировали Национальный стадион в Варшаве. Но наличие дополнительных коек не решило другую, более серьезную проблему – катастрофический дефицит врачей и медперсонала.
Отток медиков из Польши был всегда, в основном уезжали в Германию. Ещё год назад Польское радио говорило о нехватке около 70 тысяч специалистов. Но в пандемию отток приобрёл масштабы бегства из-за «ужасных условий труда и заработной платы», как утверждают сами медики. Польская система здравоохранения на грани коллапса.
Показательным в плане отношения к людям в белых халатах выглядят и заявления польского руководства. Сначала от врачей в ультимативной форме потребовали вернуться, хотя бы на период пандемии, а затем лидер правящей партии Ярослав Качиньский назвали их «гнилыми яблоками» и людьми «второго сорта».
А в середине ноября польский Сейм задался вопросом – не слишком ли мы много платим тем, кто остался? Депутаты приступили к рассмотрению поправки, которая предусматривает корректировку доплат за работу с ковидными пациентами. Младший медперсонал из списка предполагают исключить. Польских национальный профсоюз медсестёр тут же пригрозил забастовкой.
И это – те реалии, в которые сейчас зазывают белорусских врачей, и не только. Ведь закон об упрощении трудоустройства распространяется на всех иностранных специалистов-медиков из-за пределов ЕС.
Просто отдельные польские телеграм-каналы попытались преподнести его, как исключительное благо и помощь страдающим от «режима» белорусским врачам. На самом деле, всё куда прозаичнее. Руководству Польши всё равно, кем закрывать брешь в собственной системе здравоохранения. Главное, чтобы дёшево, а гастарбайтеры, пусть и высококвалифицированные, выступать и чего-то требовать точно не будут.
А вот польским медикам не всё равно. И вот как Президент Высшего медицинского совета Польши профессор Анджей Матыя в своём открытом письме высказался, что он лично и всё медицинское сообщество Польши думают и о новом законе, и о стратегии польского руководства в борьбе с пандемией.
Ну а чтобы подтвердить стандарт образования и квалификацию в странах ЕС – нужно время, много времени. И маловероятно, что для «невероятных» белорусских врачей процедуру ускорят и упростят.
Ведь невероятные они для польских телеграм-каналов, исключительно, когда позируют для картинки на протестных акциях. В остальном, как бы не пришлось хирургам, реаниматологам и прочим классным специалистам выполнять функции ушедших на забастовку польских санитарок.
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Польские врачи уезжают в другие страны ЕС, а власти страны зазывают белорусских медиков. Что стоит за обещаниями? Рубрика «Будет дополнено»
Белорусские медики в последнее время всё чаще становятся объектом повышенного внимания. И не только благодаря эффективной работе во время пандемии. Польша, к...
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