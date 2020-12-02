Польские врачи уезжают в другие страны ЕС, а власти страны зазывают белорусских медиков. Что стоит за обещаниями? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Белорусские медики в последнее время всё чаще становятся объектом повышенного внимания. И не только благодаря эффективной работе во время пандемии. Польша, к примеру, открыто проявляет кадровый интерес. Дело в том, что польские врачи уезжают в другие страны ЕС из-за проблем с бюджетным финансированием. Они, конечно, пробовали решить вопрос, протестуя, но их так никто и не услышал. Теперь власти Польши латают дыры, зазывая белорусов. Но что стоит за обещаниями?

Добро пожаловать в Польшу! Варшава распахнула радушные объятия для наших специалистов – накануне у западных соседей вступил в силу закон, упрощающий трудоустройство иностранцев. Только вот заключать в эти самые объятия собираются не всех, а в первую очередь, врачей и медсестер. С чего бы это вдруг?

Польша сегодня перешагнула отметку в миллион заболевших COVID-19. Клиники не справляются с потоком пациентов, смертность растет. Ещё в начале ноября под больницу для инфицированных перепрофилировали Национальный стадион в Варшаве. Но наличие дополнительных коек не решило другую, более серьезную проблему – катастрофический дефицит врачей и медперсонала.

Отток медиков из Польши был всегда, в основном уезжали в Германию. Ещё год назад Польское радио говорило о нехватке около 70 тысяч специалистов. Но в пандемию отток приобрёл масштабы бегства из-за «ужасных условий труда и заработной платы», как утверждают сами медики. Польская система здравоохранения на грани коллапса.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша): «Недостаточное финансирование этой системы привело практически к глубочайшему кризису и краху этой системы. Вторая часть проблемы – когда не хватает вот этого бюджетного финансирования медицинских учреждений, польский врач делает свой выбор в пользу работы в странах Западной Европы, так что большинство польских врачей – хороших, квалифицированных – переехали в другие страны».

Показательным в плане отношения к людям в белых халатах выглядят и заявления польского руководства. Сначала от врачей в ультимативной форме потребовали вернуться, хотя бы на период пандемии, а затем лидер правящей партии Ярослав Качиньский назвали их «гнилыми яблоками» и людьми «второго сорта».

А в середине ноября польский Сейм задался вопросом – не слишком ли мы много платим тем, кто остался? Депутаты приступили к рассмотрению поправки, которая предусматривает корректировку доплат за работу с ковидными пациентами. Младший медперсонал из списка предполагают исключить. Польских национальный профсоюз медсестёр тут же пригрозил забастовкой.

И это – те реалии, в которые сейчас зазывают белорусских врачей, и не только. Ведь закон об упрощении трудоустройства распространяется на всех иностранных специалистов-медиков из-за пределов ЕС.

Просто отдельные польские телеграм-каналы попытались преподнести его, как исключительное благо и помощь страдающим от «режима» белорусским врачам. На самом деле, всё куда прозаичнее. Руководству Польши всё равно, кем закрывать брешь в собственной системе здравоохранения. Главное, чтобы дёшево, а гастарбайтеры, пусть и высококвалифицированные, выступать и чего-то требовать точно не будут.

А вот польским медикам не всё равно. И вот как Президент Высшего медицинского совета Польши профессор Анджей Матыя в своём открытом письме высказался, что он лично и всё медицинское сообщество Польши думают и о новом законе, и о стратегии польского руководства в борьбе с пандемией.

Анджей Матыя, Президент Высшего медицинского совета Польши: «Как оправдать чрезмерное облегчение доступа к профессии врача для иностранцев, когда за многие месяцы эпидемии не было сделано ничего, чтобы реально поддержать польских врачей и высвободить резервы в системе здравоохранения Польши? В результате врачи массово бегут из Польши, а их место занимают люди из-за границы, чья квалификация не будет должным образом проверена в Польше, даже с точки зрения минимальных стандартов образования в ЕС. Всё это несёт угрозу жизни и здоровью пациентов».

Ну а чтобы подтвердить стандарт образования и квалификацию в странах ЕС – нужно время, много времени. И маловероятно, что для «невероятных» белорусских врачей процедуру ускорят и упростят.

Ведь невероятные они для польских телеграм-каналов, исключительно, когда позируют для картинки на протестных акциях. В остальном, как бы не пришлось хирургам, реаниматологам и прочим классным специалистам выполнять функции ушедших на забастовку польских санитарок.

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