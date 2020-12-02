Рост зарплат и внимание пенсионной системе: депутаты приняли программу деятельности правительства на пять лет

Источник материала: ОНТ

Сегодня депутаты приняли программу деятельности правительства. По сути, это конкретные шаги и векторы развития страны на ближайшие пять лет. Каждый пункт направлен на укрепление благосостояния людей. В нынешнее непростое время это актуально как никогда.

Паломничество мигрантов, голод, безработица. COVID-19 привел к глубочайшей рецессии в мире – такого не наблюдалось с 30-х годов прошлого века. Крайняя нищета выросла впервые за два десятилетия. Вопрос уже не в развитии, просто удержаться бы на плаву. В таких непростых, если не сказать катастрофических условиях, каждая страна выбирает свой путь выхода из кризиса. И у правительства Беларуси есть план. На ближайшие пять лет. Ориентиры страны обсудили в стенах Дома правительства. Куда идём, и как это будем делать.

Достойная старость – мечта каждого. Потому внимание пенсионной системе. Тем более, что механизмы есть – добровольное страхование и система частных сбережений. Правительство намерено их максимально развивать. Но о достойной пенсии подумать лучше ещё в молодости.

Ещё один немаловажный вопрос – демография. Один из аспектов – рост продолжительности жизни. И если сегодня белорусы в среднем живут 75 лет, то в программе черным по белому новый ориентир – почти 76,5 лет. Некоторые скажут, в таком случае до пенсии дожить бы. У экспертов ответ – конкретные меры.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Это ранняя диагностика заболеваний, в том числе, онкологических. В программе расписано – 70 процентов всех онкологических заболеваний должны быть выявлены в ранней стадии. Это введение инновационных методик лечения, оперативных вмешательств, и в этом плане наша страна – в мировых лидерах».

Старость в почете, но будущее за новым поколением. Чтобы на свет появлялось больше детей, а родители при этом финансово чувствовали себя защищёнными, программа семейного капитала обретёт новую жизнь. Планируется расширить возможности – речь об использовании этих денег на строительство жилья или погашение ссуд, которые предоставляет наниматель. Хорошим подспорьем для нуждающихся в улучшении жилищных условий станет развитие системы ипотечного кредитования и арендного жилья. Зарплаты в бюджетном секторе будут так же повышаться. За счет поэтапного увеличения бюджетной ставки. Ближайший рост – уже с нового года.

Забота от государства и о проблемных предприятиях. Ведь это не только продовольственная безопасность, но и валютная выручка. Впереди выполнение еще одной задачи – нарастить экспорт до 50 миллиардов долларов в год. Сделать это можно за счет IT-сферы, логистики и, конечно, разумного управления

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Планируем создание национального экспортного центра на базе структур Банка развития. Это будет новый институт поддержки. В его основе – профессиональный коммерческий подход по продвижению товаров и услуг на рынках, управлению импортом, привлечению средств для финансирования экспортных проектов. Увеличим доступность финансовых инструментов поддержки экспорта – это кредиты и страхование, которые смогут предоставлять все банки и страховые организации».

В стране намерены создавать госкорпорации. По сути, это объединение предприятий. Так выживать в условиях жёсткой конкуренции будет проще.

Хорошие новости и для делового сообщества – правила ведения бизнеса станут более понятными и простыми. Документ затронул все сферы, включая, медицину, аграрный сектор, промышленность, трудоустройство и цифровизацию. Кажется, учли всё и каждого. При этом прогнозировать, что будет в ближайшей перспективе, экспертам всё сложнее – уж очень изменчивым стал мир. Ещё год назад мы предположить не могли, что вирус подорвет экономику. Потому, несмотря на то, что программу депутатский корпус одобрил, она как живой организм, будет меняться. Чтобы вовремя ответить на любой вызов, который встанет перед страной.

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