«Нам предлагают поменять власть и законы с особой формой циничности». Александр Лукашенко принял участие в онлайн-саммите ОДКБ

Источник материала: ОНТ

О двойных стандартах и управляемом хаосе. Президент Беларуси сегодня принял участие в онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Александр Лукашенко довольно жёстко высказался о вызовах, которые стоят перед всей организацией и нашей страной в частности. Это и наращивание военного присутствия НАТО у границ ОДКБ, внешнее давление, а порой и откровенные выпады в адрес официального Минска. Тёмных красок хватает, но речь на саммите шла и о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Это ли не пример союзничества в ОДКБ? А без союзников, по мнению Александра Лукашенко, сейчас не обойтись. Так о каких реальных угрозах говорили виртуально?

Без дворцовой помпы, присущей встречам на высшем уровне. Сессия Совета коллективной безопасности впервые проходит онлайн. Но за время пандемии к саммитам на удалёнке, кажется, уже привыкли. Да, не глаза в глаза, а сквозь мониторы, но всё же лучше, чем ничего.

С небольшой задержкой на связь с Минском выходят Москва, Ереван, Нур-Султан, Душанбе и Бишкек. Знакомые все лица. Или не все? Кыргызстан на саммите представляет и. о. президента Мамытов со звучным именем Талант. Да, умение договориться и в самом деле сродни таланту – особенно в последнее время. Александр Лукашенко подробно опишет последствия конфронтационной риторики, завладевшей миром. Но ладно бы только слова. Она ведь провоцирует гонку вооружений.

Взять, к примеру, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Для ОДКБ это, безусловно, одно из самых сильных потрясений. При посредничестве России удалось заключить перемирие. Сейчас беженцы возвращаются в свои дома или то, что от них осталось, сапёры разминируют найденные боеприпасы, чтобы в регион потихоньку возвращалась мирная жизнь. Хоть впереди ещё большая работа – по обмену пленными, восстановлению инфраструктуры. Премьер Армении только-только заговорит на эту тему, но связь прервётся, словно заставив слушать ещё внимательнее. Оказалось, премьер не достал из карманов телефоны.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: «Российский миротворческий контингент является гарантом сохранения мира и безопасности. Хочу отметить исключительную роль Путина. На протяжении всех 44 дней военного конфликта мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры. И сегодня очень тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести».

Владимир Путин, президент России: «Армянский народ пережил очень сложный период. Руководство вынуждено было принять сложное, но необходимое решение. Это болезненно, но необходимо и требовало большого личного мужества. Это очевидные вещи. Все понимают степень ответственности. И наша задача – поддержать и самого премьера, и его команду, чтобы наладить мирную жизнь».

И это, пожалуй, один из самых любопытных моментов саммита. Но это к чему? Мирная жизнь ещё не восстановлена, а недовольные уже нашлись. Справедливости ради – Александр Лукашенко об этом предупреждал. НАТО недовольно переброской в регион российских миротворцев, дескать, Кремль наращивает военный потенциал. Альянс обсуждает, какие меры принять в ответ. Тут впору упомянуть и санкции: что раньше было крайней мерой, сегодня – словно плохая привычка. А ещё ковид, ставший триггером социального недовольства по всему миру. Александр Лукашенко назовёт беспорядки беспрецедентными.

Выходит, 2020-й рискует стать одним из самых непростых в международных отношениях, да и для Беларуси тоже. Страна стала мишенью для провокаторов. В этом Александр Лукашенко убеждён. На ум придут данные, обнародованные Президентом неделю назад. Шифроваться дальше бесполезно. Президент введёт в курс коллег и даже не намекнёт, а скажет в открытую: берегитесь! Кто ж знает аппетиты Запада? Всё сложно и просто одновременно. Ведь нельзя упустить из виду: громче других о ситуации в Беларуси – члены НАТО.

Александр Алесин, военный эксперт: «Литва, Латвия, Польша являются членами, противодействующими нам, я не хочу сказать – враждебного военного блока. Мы находимся в составе ОДКБ и в союзнических отношениях с Россией. Они находятся в составе НАТО, и никто не скрывает, что сейчас начинается вторая холодная война, некоторые говорят, что ледяная война, и поэтому отношения между центром и силой – Москвой и Брюсселем соответственно – вызывает обострение между государствами, входящими в состав этих военных блоков. То есть Беларусь, находясь в составе ОДКБ, оказывается на переднем крае вот этого ледяного противодействия. Мы как на войне находимся сейчас. Пусть она холодная, но, к сожалению, ситуация складывается именно так».

Конечно, об опасностях и вызовах времени в той или иной мере на саммите скажут все. Владимир Путин на правах председателя поддержит белорусского коллегу.

Казахстану 10 января проводить выборы в парламент – так что тема актуальна и для Нур-Султана. В тот же день президента будут выбирать в Кыргызстане. Армения не может выйти из политического кризиса. Недовольные исходом карабахского противостояния по-прежнему призывают правительство уйти в отставку. Всё спокойно разве что в Таджикистане, и только беспокойный сосед Афганистан играет на нервах Эмомали Рахмона. Как реагировать на всё это бурлящее море – спускать шлюпки или идти наперекор стихии, – обсудят уже без камер. Но подчеркнут: держаться нужно вместе.

То, что сотрудничество в ОДКБ в приоритете внешней политики, подтвердят все лидеры. А Александр Лукашенко настоит: нужно без промедлений встретиться очно. Всё же угрозы, порождённые в том числе онлайн, реальнее некуда.

ФОТО: БЕЛТА

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