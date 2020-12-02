Автомобиль протаранил пешеходов в немецком Трире: пять человек погибли

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП в центре немецкого Трира, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным полиции, наезд был совершен преднамеренно, так как водитель автомобиля выехал на центральную пешеходную зону и ехал зигзагом, чтобы причинить наибольший урон. В последствии в крови водителя были выявлены 1,4 промилле алкоголя. Также известно, что у него не было постоянного места жительства, а последние несколько дней он провел в том самом авто.

В результате наезда погибли три женщины, 25, 52, 73 лет, девятимесячный ребенок, а также его 45-летний отец.

В настоящий момент правоохранители устанавливают мотивы водителя, однако, по их словам, преступление было совершено не по террористическим, политическим или религиозным мотивам. Водителю авто назначена психиатрическая экспертиза.

Фото: Picture Alliance / Harald Tittel

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