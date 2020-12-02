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Автомобиль протаранил пешеходов в немецком Трире: пять человек погибли
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП в центре немецкого Трира, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом
Согласно данным полиции, наезд был совершен преднамеренно, так как водитель автомобиля выехал на центральную пешеходную зону и ехал зигзагом, чтобы причинить наибольший урон. В последствии в крови водителя были выявлены 1,4 промилле алкоголя. Также известно, что у него не было постоянного места жительства, а последние несколько дней он провел в том самом авто.
В результате наезда погибли три женщины, 25, 52, 73 лет, девятимесячный ребенок, а также его 45-летний отец.
В настоящий момент правоохранители устанавливают мотивы водителя, однако, по их словам, преступление было совершено не по террористическим, политическим или религиозным мотивам. Водителю авто назначена психиатрическая экспертиза.
Фото: Picture Alliance / Harald Tittel
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По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП в центре немецкого Трира, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со...
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