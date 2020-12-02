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В Минске задержана беременная девушка, которая регулярно похищала товары из магазина бытовой химии

02.12.2020 21:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не смогла устоять перед соблазном обилия косметики и парфюма. В Минске задержана беременная девушка, которая регулярно похищала товары из магазина бытовой химии. В милицию обратились работники столичной торговой точки и предоставили видео с камер наблюдения. Сотрудники уголовного розыска нашли посетительницу - 29-летняя ранее судимая минчанка призналась в краже. Оказалось, что девушка в положении регулярно промышляла подобным образом - дожидалась, пока покупатели уйдут, а после похищала понравившийся товар. Как правило, это были туалетная вода, крем, косметика.

 
Теги: Минск
 
 
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Не смогла устоять перед соблазном обилия косметики и парфюма. В Минске задержана беременная девушка, которая регулярно похищала товары из магазина бытовой химии....
 
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