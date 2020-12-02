Обзор дорожных новостей

Источник материала: БT

Посадил за руль бесправника, а когда остановила ГАИ - пытался дать взятку. Инцидент произошел в минувшую субботу в Лельчицком районе. Наряд областной ГАИ остановил Mercedes-Benz, которым управлял бесправник. Хозяин автомобиля, 44-летний житель Давид-Городка, сидел рядом. Водительское удостоверение у него было с собой. В отношении мужчин начали административный процесс. Однако владелец буса решил договориться с инспектором. На предупреждение хозяин авто не реагировал и в итоге оставил в служебной машине 100 рублей. На место вызвали следственно-оперативную группу. За покушение на дачу взятки в отношении владельца буса возбудили уголовное дело.

В Дзержинском районе Seat сбил мужчину: тот пытался перебежать шестиполосную трассу. Погиб 31-летний житель Лунинецкого района. Смертельное ДТП произошло сегодня около 7 утра вблизи Фаниполя. На автодороге Р1 Минск - Дзержинск 29-летний водитель Seat ехал в крайней левой полосе. В этот момент на дорогу выбежал пешеход. Он угодил под колеса авто и скончался на месте. Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на пешехода наехало еще четыре автомобиля.

Еще один наезд на пешехода, на этот раз в Мозыре. Водитель Renault сбил пенсионерку. 71-летняя бабушка переходила дорогу по зебре. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали. В ситуации разбирается ГАИ.

Еще два ДТП с участием пешеходов в Гомеле. Одно из них произошло на улице Ильича. 38-летний водитель на BMW двигался в направлении улицы Герцена. Шофер не уступил дорогу и наехал на 55-летнего мужчину прямо на пешеходном переходе. С травмами его доставили в больницу.

Второе происшествие на улице Советской. 43-летний водитель такси при повороте налево сбил 63-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В итоге пешеход с травмами госпитализирована. По всем фактам ДТП идет проверка.

В Зельве водитель Audi переехал лежащего на дороге человека - он скончался на месте. Инцидент произошел накануне вечером на улице Вокзальной. По информации ГАИ, под колесами машины погиб 63-летний местный житель. Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. Почему человек оказался на проезжей части, выяснят правоохранители. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.