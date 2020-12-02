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Польше грозят неприятности из-за нарушения обязательств по договорам ЕС

02.12.2020 21:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польше грозят неприятности из-за нарушения обязательств по договорам ЕС

Польше грозят серьёзные неприятности в ЕС. Правительство Нидерландов планирует подать в суд на официальную Варшаву. К такому шагу обязывает резолюция Палаты представителей Нидерландов.

Перед судом в Гааге Польше придётся отвечать за «нарушение обязательств по договорам ЕС». Суть претензий в том, что Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике, есть факты вмешательства исполнительной власти в назначение судей. Иск призывает правительства других европейских стран присоединяться к претензиям. Кроме того, по мнению депутатов из Нидерландов,  Еврокомиссия так  и не смогла добиться от Польши соблюдения предыдущих постановлений Совета ЕС.

 

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Польше грозят серьёзные неприятности в ЕС. Правительство Нидерландов планирует подать в суд на официальную Варшаву. К такому шагу обязывает резолюция Палаты...
 
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