Польше грозят неприятности из-за нарушения обязательств по договорам ЕС

Источник материала: ОНТ

Польше грозят серьёзные неприятности в ЕС. Правительство Нидерландов планирует подать в суд на официальную Варшаву. К такому шагу обязывает резолюция Палаты представителей Нидерландов.

Перед судом в Гааге Польше придётся отвечать за «нарушение обязательств по договорам ЕС». Суть претензий в том, что Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике, есть факты вмешательства исполнительной власти в назначение судей. Иск призывает правительства других европейских стран присоединяться к претензиям. Кроме того, по мнению депутатов из Нидерландов, Еврокомиссия так и не смогла добиться от Польши соблюдения предыдущих постановлений Совета ЕС.

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