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В Национальном художественном музее представили уникальные эмали Николая Кузьмича

02.12.2020 21:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальном художественном музее представили уникальные эмали Николая Кузьмича

С ювелирной точностью. Знаменитый брестский мастер Николой Кузьмич совершил арт-интервенцию. В постоянной экспозиции Национального художественного музея сегодня представлены уникальные авторские эмали. Достойно отмечено 70-летие этого «Лазаря Богши современности», воскресившего Крест Евфросиньи Полоцкой.  

У да Винчи была просто красавица Лиза дель Джокондо, у Кузьмича – святая муза.  Евфросинья Полоцкая является художнику во снах. Этот образ – «горячий» шедевр эмальерного искусства. В его «золотых руках» сегодня красота древней традиции. 

Николай Кузьмич, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Точка соприкосновения должна какая-то быть. Посмотрите Хахульский триптих в Тбилиси, древние эмали в Соборе Святого Марка в Венеции, лиможские эмали. Я себя меряю по ним. В последнее время освоил технику выемчатой эмали. Чем она хороша? Градацией линий: широкая, толстая».

Секретами своего дела Кузьмич делиться только с сыном. Пётр помогал отцу в воссоздании раки Евфросинии Полоцкой. Ставротека (хранилище для Креста Преподобной) – собственность монастыря у церкви Спаса. Честь – избранному.

Открыть «Byzantium» думали в ноябре. 28 числа мастеру исполнилось 70. Однако постоянную экспозицию в этой части музея демонтировали, соединяли Новый корпус со сверхновым пространством. Настоящее искусство вечно, может и подождать.

Впустить современника в сакральное пространство музея – мировой тренд. Среди работ старых белорусских умельцев арт-объекты Кузьмича словно ровесники. Византийское влияние «красной нитью». «Лазарь Богша 21 века» – эксперты единогласны. 

Елена Карпенко, заведующая отделом Национального художественного музея Беларуси: «Строгость ликов, одухотворённость, статичность образов и фигур замечательно перекликается с нашими произведениями. Как пример – "Богоматерь Красностокская" из Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря. Рядом с ней "Одигитрия" конца 15 – начала 16 веков. Это совершенно одинаковая иконография».

Зеркальные витрины позволяют обозреть экспонаты со всех сторон. Ретроспектива творчества автора нового портрета Кириллы Туровского – на старицах альбома. Только из типографии. Текстура обложки – ощущение, что касаешься утончённой роскоши.      

Наталья Шарангович, искусствовед, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «С одной стороны делает действительно прикладные вещи: ювелирные украшения, иконы, образки. С другой стороны – это художник. Потому что он не просто что-то возродил. Он не просто прикоснулся к древней технике, он сумел её развить».

Эмали Кузьмича – в общественных и частных собраниях, в разных странах. Юбиляр признался: дома, в Бресте, есть и личная коллекция – для души. С чем никогда не расстанется? Образ «святой музы» – Евфросиньи Полоцкой. С ювелирной точностью.      

 

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Теги: Брест
 
 
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С ювелирной точностью. Знаменитый брестский мастер Николой Кузьмич совершил арт-интервенцию. В постоянной экспозиции Национального художественного музея...
 
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