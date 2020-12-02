|
В Национальном художественном музее представили уникальные эмали Николая Кузьмича
Источник материала: ОНТ
С ювелирной точностью. Знаменитый брестский мастер Николой Кузьмич совершил арт-интервенцию. В постоянной экспозиции Национального художественного музея сегодня представлены уникальные авторские эмали. Достойно отмечено 70-летие этого «Лазаря Богши современности», воскресившего Крест Евфросиньи Полоцкой.
У да Винчи была просто красавица Лиза дель Джокондо, у Кузьмича – святая муза. Евфросинья Полоцкая является художнику во снах. Этот образ – «горячий» шедевр эмальерного искусства. В его «золотых руках» сегодня красота древней традиции.
Секретами своего дела Кузьмич делиться только с сыном. Пётр помогал отцу в воссоздании раки Евфросинии Полоцкой. Ставротека (хранилище для Креста Преподобной) – собственность монастыря у церкви Спаса. Честь – избранному.
Открыть «Byzantium» думали в ноябре. 28 числа мастеру исполнилось 70. Однако постоянную экспозицию в этой части музея демонтировали, соединяли Новый корпус со сверхновым пространством. Настоящее искусство вечно, может и подождать.
Впустить современника в сакральное пространство музея – мировой тренд. Среди работ старых белорусских умельцев арт-объекты Кузьмича словно ровесники. Византийское влияние «красной нитью». «Лазарь Богша 21 века» – эксперты единогласны.
Зеркальные витрины позволяют обозреть экспонаты со всех сторон. Ретроспектива творчества автора нового портрета Кириллы Туровского – на старицах альбома. Только из типографии. Текстура обложки – ощущение, что касаешься утончённой роскоши.
Эмали Кузьмича – в общественных и частных собраниях, в разных странах. Юбиляр признался: дома, в Бресте, есть и личная коллекция – для души. С чем никогда не расстанется? Образ «святой музы» – Евфросиньи Полоцкой. С ювелирной точностью.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С ювелирной точностью. Знаменитый брестский мастер Николой Кузьмич совершил арт-интервенцию. В постоянной экспозиции Национального художественного музея...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)