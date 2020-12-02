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В Гомеле задержали мужчину, который 16 лет назад едва не изнасиловал женщину

02.12.2020 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 февраля 2004 года в Гомеле мужчина набросился на женщину, угрожал и заставил полностью раздеться. Тогда женщине удалось сбежать. Установить личность подозреваемого удалось лишь сейчас, спустя 16 лет, сообщили в УВД. Им оказался 41-летний рабочий одного из гомельских заводов. Мужчина рассказал, что в тот вечер был сильно пьян, и признался, что действительно пытался в 2004 году изнасиловать женщину.


Иллюстративное фото

В тот вечер женщина возвращалась домой. Проходя мимо каскада озер, на нее набросился мужчина, зажал рот, потянул к воде и заставил полностью раздеться. Увидев, что мужчина начал снимать джинсы, женщина улучила момент и побежала в сторону дома, бросив свою одежду.

На следующий день она обратилась в милицию. Ее вещи нашли именно там, где она указала, однако выйти на след неудавшегося насильника тогда так и не удалось.

Сейчас он водворен в ИВС. Уголовное дело возобновлено.
 
Теги: Гомель
 
 
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7 февраля 2004 года в Гомеле мужчина набросился на женщину, угрожал и заставил полностью раздеться. Тогда женщине удалось сбежать. Установить личность...
 
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