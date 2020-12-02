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ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
Источник материала: Партизан
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.
В новых рекомендациях ВОЗ говорится, что теперь маски нужно носить и на улице, если невозможно соблюдать безопасную дистанцию как минимум в метр. Внутри помещений средства защиты нужны, если они плохо проветриваются. Эксперты организации также советуют воспользоваться маской, если вентиляция хорошая, но держаться на расстоянии от другого человека не получается.
Изделия с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей, сообщает
ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, поскольку они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. В то же время лучше носить экран, чем ничего, добавили в организации.
Не пользоваться маской безопасно лишь при занятиях спортом.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.
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