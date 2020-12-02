Источник материала: Хартия'97

Путин нашел замену Чубайсу 2.12.2020, 21:22

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Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс покинет «Роснано».

Президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». Об этом сообщает РИА Новости . Таким образом Путин нашел замену Анатолию Чубайсу, занимавшему пост главы госкорпорации с 2011 года. Сообщения о его уходе из компании появлялись в ноябре.

«Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», — сказал президент в ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что без развития нанотехнологий у российской экономики нет будущего. Также Путин отметил, что правительство подготовило предложения по поддержке «Роснано». «Определенные предложения уже правительство сформулировало. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше», — добавил президент.

Ранее Куликов руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха». Как отмечал глава госкорпорации Сергей Чемезов, по ее итогам были созданы отраслевые кластеры, появился институт индустриальных директоров, удалось провести оптимизацию центрального аппарата и холдингов. В ходе кураторства Куликова утвердили стратегию работы госкорпорации, предполагающую рост доли гражданской продукции в общей выручке «Ростеха» до 50 процентов до 2025 года. По итогам 2019 года на нее приходилась лишь треть выручки.

В ноябре российское правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой Анатолия Чубайса ждет новое назначение. Информация о том, какую именно должность он может получить, пока не поступала. В СМИ сообщалось, что ему предложили покинуть свой пост и «заняться Арктикой». Она считается ключевым регионом России, чья значимость в ходе глобального потепления только возрастет. Сам Чубайс заявил, что любит север, но «начальником Арктики» становиться не намерен.

Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х, в частности, он запустил ваучерную приватизацию — первый этап массовой передачи госсобственности в частные руки. В правительстве Егора Гайдара он работал над программой масштабных экономических реформ. Главная из них, получившая название «шоковая терапия», предусматривала сокращение бюджетных расходов и либерализацию цен. В итоге это обернулось возросшим дефицитом бюджета и гиперинфляцией. С середины 1990-х он занимал разные ключевые посты в правительстве и госкомпаниях, в том числе, был главой администрации президента и министром финансов.

Чубайс занимал пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом президента России Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации. Компания отвечает за госполитику по развитию наноиндустрии и выступает соинвестором в проектах в сфере оптики и электроники, медицины и фармацевтики, а также энергоэффективности. Среди успешных фирм, которым она помогла развиться, производитель упаковочной пленки «Данафлекс», микросхем «НИИМЭ и Микрон», систем безопасности «Элвис-НеоТек». Не обошлось и без критики: «Роснано» известно своим авторитарным стилем управления, требует у «подопечных» слишком много отчетности и согласований, часто вмешивается в корпоративную политику.

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