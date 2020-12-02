Источник материала: Хартия'97

В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой 2.12.2020, 20:44

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фото: «Радыё Свабода»

Мисс Беларусь была задержана 8 ноября.

В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября. Её судили трижды — каждый раз за участие в акциях. На свободу она должна выйти 11 декабря.

Фото опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода» .

















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