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В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой
Источник материала: Хартия'97
В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой
Мисс Беларусь была задержана 8 ноября.
В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой.
Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября. Её судили трижды — каждый раз за участие в акциях. На свободу она должна выйти 11 декабря.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Мисс Беларусь была задержана 8 ноября.
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