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В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой

02.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой

  • 2.12.2020, 20:44
  • 1,714
В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой
фото: «Радыё Свабода»

Мисс Беларусь была задержана 8 ноября.

В Гомеле прошла акция солидарности с Ольгой Хижинковой.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября. Её судили трижды — каждый раз за участие в акциях. На свободу она должна выйти 11 декабря.

Фото опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода».





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Теги: Гомель
 
 
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Мисс Беларусь была задержана 8 ноября.
 
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