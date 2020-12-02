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«Я не доставила им этого удовольствия». Культуролог Юлия Чернявская ушла из Университета культуры

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Преподаватель покинула университет, в котором проработала четверть века.

Среди причин она назвала невозможность дальнейшего компромисса между профессией и службой.

«Я не доставила им этого удовольствия». Культуролог Юлия Чернявская ушла из Университета культуры

Фото Наша ніва

«Итак, осталось только забрать трудовую книжку, — написала она.  

Это было странно — потому что очень уж обыденно, будто я постоянно этим занималась. Я быстро написала короткое заявление, его быстро принял некто безликий и безымянный, «коллективный университет». Тихо, заурядно, стремительно закончилась четверть века.

Ты уже давно не был «моим» университетом. Просто тут были мои студенты и мои коллеги. В твоих стенах и сейчас осталось несколько десятков людей, которых я могу назвать товарищами и коллегами. Много случившихся и неслучившихся студентов. Много теней. И много моих собственных попыток...

Я держалась долго, но степень необходимых компромиссов между профессией и службой с каждым днем растет. Есть люди, которые могут с этим справиться ради самых разных целей: призвания или непыльной работки; отсчета номенклатурной карьеры или, напротив, комфортного заката; ради «стабильности» или ради идеала — сделать хоть что-то хорошее изнутри, вырастив студентов. Есть и другие устремления самого разного толка. Но уже не мои... 

Нет, меня не выдавили и не выгнали. Я не доставила им этого удовольствия».

 
 
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Преподаватель покинула университет, в котором проработала четверть века.
 
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