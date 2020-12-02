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Генсек НАТО призвал Россию уважать право белорусского народа определять свое будущее

02.12.2020 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси стала одной из тем заседания министров иностранных дел государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) 2 декабря, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте организации.

Генсек НАТО призвал Россию уважать право белорусского народа определять свое будущее

«И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее — через инклюзивный политический диалог», — коротко отметил генсек НАТО.

Накануне на пресс-конференции по итогам предыдущего заседания глав МИД стран альянса у Столтенберга спросили, видит ли НАТО возможность российского военного вмешательства в Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко. Глава организации ответил, что НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси». По его словам, сейчас в Беларуси разгоняют мирные демонстрации и проявляют неуважение к фундаментальным правам человека.

«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.

Александр Лукашенко, выступая 2 декабря на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что в НАТО «создается военная группировка для захвата западных белорусских земель». «Скажите, как на это можно реагировать?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

О притязаниях на белорусскую территорию, которые якобы имеют за рубежом, он также высказался во время рассуждения о природе протестов в Беларуси. Так, по его словам, причиной «обострения ситуация» в стране стало «внешнее вмешательство».

«Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — заявил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация в Беларуси стала одной из тем заседания министров иностранных дел государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) 2 декабря, сообщил генеральный...
 
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