Самые жестокие казни в истории человечества

Источник материала: ОНТ

Казнь была привычным способом наказания долгие тысячелетия. Не так давно человечество начало ценить чужую жизнь, а вот раньше лишить её могли из-за любой мелочи или просто по прихоти того, кто обладал для этого властью.

Как нам показывают в фильме "Белое солнце пустыни", на Ближнем Востоке предпочитали закапывать провинившегося в раскаленный песок так, чтобы наверху оставалась только голова. Пленник пустыни умирал долгой мучительной смертью. В джунглях поступали ещё изощрённее - привязывали человека рядом с муравейником или термитником, чтобы насекомые съели его заживо.





Самураев воспитывали так, чтобы по приказу воин сам лишил себя жизни, сделав сеппуку или более привычное нам название этой процедуры - харакири. Уход из жизни сопровождался целым ритуалом.





В Османской империи головы летели с плеч за любую провинность. Султан мог сам лишить жизни неугодного, перерезав ему горло прямо во время собрания. А яды были настолько популярны, что ими не пользовался только ленивый. Традиция казнить всех своих братьев ужасала своей жестокостью. После восхождения на трон правители получали официальное разрешение на эту процедуру. Специально обученные палачи душили всех потенциальных наследников престола. Например, султан Мехмед III, взойдя на трон, приказал казнить 19 своих братьев, затем, боясь за престол, убил даже родного сына. Ещё одного сына казнить просто не успел - сам был отравлен. Эту традицию оправдывали сохранением спокойствия и пресечением угроз восстаний. На самом деле, такой подход имел смысл. В истории Османской империи много случаев, когда лоббируя свои интересы, различные группировки пытались усадить на трон своего принца, используя для этого все способы. Путь к султанскому трону всегда был устлан трупами.



Во времена викингов привязывать человека к лошади и отправлять по ухабам было ещё невинным развлечением. Кстати, этот метод переняли и использовали другие народы. Обычной казнью был "Кровавый орёл", когда человеку рассекали ребра на спине и они торчали будто крылья.





Жестокость в средние века просто поражала. Садили на кол, кидали в кипящую воду, сжигали на кострах, растягивали на дыбе. Виселица или гильотина видится в этом многообразии способов ещё очень гуманным.





В русской истории к казни тоже подходили с фантазией: варили в кипящем масле, четвертовали, колесовали, сдирали кожу, закапывали живьём, сжигали в своих домах. Жизнь в эту историческую эпоху была очень опасной. Не стоит забывать и о многочисленных болезнях того времени, которые ещё не знали, как лечить. Поэтому и старались оставить после себя побольше наследников, чтобы уж точно продолжить род.





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