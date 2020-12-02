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В Беларусь доставлен особо опасный преступник, входивший в банду Морозова

02.12.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь доставлен особо опасный преступник, входивший в банду Морозова

Без срока давности. В Беларусь доставлен особо опасный преступник, входивший в гремевшую в 90-х банду Морозова.

На кадрах сотрудники российской системы исполнения наказаний этапируют Сергея Дербенёва. Его по просьбе белорусской стороны нашли и задержали во Владивостоке. Дербенёва обвиняют ещё по статьям уголовного кодекса БССР. Известно, что с конца 80-х до начала двухтысячных он участвовал в убийстве 8 человек при отягчающих обстоятельствах. Также обвиняется в бандитизме, незаконных действиях в отношении оружия, мошенничестве, участии в преступной организации.

Дмитрий Брылёв, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: «Период совершения данных преступлений – конец 80-х по август 2004 года в составе банды под руководством Сергея Морозова, созданной для нападения на предприятия, предпринимателей, граждан. Дербенёв доставлен в страну и водворён в следственный изолятор».

Морозовская преступная группировка образовалась в конце 80-х в Гомеле и фактически контролировала всю область. На счету бандитов более ста преступлений, в том числе 20 убийств, захваты заложников, изнасилования. В состав банды входили более 40 человек. В 2008-м организатора банды Сергея Морозова и двоих подельников осудили и расстреляли. Другие получили длительные тюремные сроки.

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Теги: Гомель
 
 
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Без срока давности. В Беларусь доставлен особо опасный преступник, входивший в гремевшую в 90-х банду Морозова. На кадрах сотрудники российской системы исполнения...
 
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