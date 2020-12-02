Купить квартиру до Нового года: скидки на жилье в комплексе «Минск Мир»

Источник материала: ОНТ

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Комплекс «Минск Мир» – это не только новые возможности для жизни, бизнеса, но и современная инфраструктура, которой в Беларуси нет пока нигде. И да, до Нового года купить здесь квартиру можно с существенной скидкой.

Вы молодой, амбициозный, много планов? Тогда это для вас. Если покорять столицу или развиваться уже здесь, то лучшее для жизни – это Minsk World. К тому же застройщик прилагает к этому максимум усилий. И специальные программы продлены до конца года. Это специально для вас.

Павел Овчаров, директора компании «Дана Астра»: «Возможность приобрести квартиру со скидкой до 20% привлекла многих покупателей. И сотни семей уже воспользовались этим предложением, купив жилье в комплексе "Минск Мир". Но многие не успели использовать эту замечательную возможность, а кто-то просто не решался, думая отложить покупку на потом. Когда время акции завершилось, к нам обращались десятки покупателей с просьбой продлить ее действие. Наша компания, учитывая социальный характер этих программ, решила предоставить людям эту замечательную возможность еще один месяц – до конца года».

Внимательно и детально. Скидка в 20% (это, к слову, одна пятая от стоимости) распространяется на несколько категорий покупателей. Во-первых, это работники системы здравоохранения, в том числе и те, кто уже на пенсии, а также студенты, которые получают медицинское образование. Во-вторых – представители образования, в том числе и те, кто уже на заслуженном отдыхе, а также студенты, которые готовятся стать педагогами. В-третьих, работники IT-сферы. И не важно, в государственной или частной компании. В-четвертых, молодые семьи. Надо торопиться. Полгода после регистрации брака не прошло – вам скидка! Но снова напомним, что все программы действуют до конца года. Осталось чуть меньше месяца. Количество квартир на акции ограничено. И совсем скоро будет сдача дома, а потом и новоселье.

Строят быстро, и не менее быстро раскупают. Особенно по специальным программам. Сейчас по ним квартиры всего в трех домах комплекса. Спешим! «Минск Мир» – это не просто жильё, а стиль жизни. Строят общественные, коммерческие объекты, детские сады и школы (12 садов и 7 школ здесь будут), паркинги и велодорожки. Это забота застройщика, город подводит к объекту метро.

Место определяет. Minsk World – самый масштабный проект жилищного строительства в Европе. До центра всего несколько минут. Minsk World – место для жизни, работы, бизнеса. Новое направление для страны – сдача в аренду коммерческих и жилых помещений. Здесь, а не где-то еще возводят Международный финансовый центр. В сотрудничестве с центром в Дубае. Это миллионы инвестиций и тысячи эффективных рабочих мест. Первые этажи – коммерческие помещения. И шанс построить успешный бизнес, и удобство для жителей, которые оценят сервис шаговой доступности.

О самом важном. Купить можно за свои деньги. А можно и в беспроцентную рассрочку от застройщика. Максимальный срок – 100 месяцев. Это 8 лет и 3 месяца. Первый взнос – от 30%. Не нужны справки и поручители. В этом случае ежемесячный платёж равен сумме аренды за достойную квартиру в Минске, но платите вы за свою! Есть и кредиты. На срок до 20 лет. В первый год ставка меньше 5%. И снова напомним: у всех программ есть последний срок, последний день. И осталось меньше месяца, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Вы этого достойны, и вы на это способны!

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