Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре выросли на 6,1%

Источник материала: ОНТ

Объем экспортных грузоперевозок на БЖД по итогам ноября 2020 года увеличился на 6,1% по сравнению с ноябрем 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги сообщает БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе, рост в 1,5 раза наблюдается в перевозках удобрений и цемента, на 11% – нефтепродуктов. При этом основные направления экспорта – это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), России, Украины и Польши

Совокупный объем грузоперевозок по итогам ноября составил 4,3 млн тонн.

Также сообщается, что в ноябре текущего года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась погрузка грузов, общий объем которой составил порядка 7,5 млн тонн.

В пресс-службе подчеркнули, что Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов, как внутри страны, так и за её пределами.

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