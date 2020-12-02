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Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре выросли на 6,1%

02.12.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре выросли на 6,1%

Объем экспортных грузоперевозок на БЖД по итогам ноября 2020 года увеличился на 6,1% по сравнению с ноябрем 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги сообщает БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе, рост в 1,5 раза наблюдается в перевозках удобрений и цемента, на 11% – нефтепродуктов. При этом основные направления экспорта – это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), России, Украины и Польши

Совокупный объем грузоперевозок по итогам ноября составил 4,3 млн тонн. 

Также сообщается, что в ноябре текущего года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась погрузка грузов, общий объем которой составил порядка 7,5 млн тонн. 

В пресс-службе подчеркнули, что Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов, как внутри страны, так и за её пределами. 

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Объем экспортных грузоперевозок на БЖД по итогам ноября 2020 года увеличился на 6,1% по сравнению с ноябрем 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белорусской...
 
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