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Лукашенко: Международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса
02.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В современных условиях, когда нарастают вызовы и угрозы, союзничество приобретает все более весомый смысл. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает телеканал «МИР 24».
Лидер Беларуси констатировал, что международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса. По его словам, пандемия не только осложнила международное взаимодействие, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов.
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По словам президента, Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела.
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