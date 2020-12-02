Лукашенко: Международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В современных условиях, когда нарастают вызовы и угрозы, союзничество приобретает все более весомый смысл. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает телеканал «МИР 24».

«Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси. Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Эти предложения уже даже не прячутся за какие-то дипломатические формулировки», – посетовал глава государства.

Лидер Беларуси констатировал, что международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса. По его словам, пандемия не только осложнила международное взаимодействие, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов.