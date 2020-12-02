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Бастующих все больше: как выглядит ситуация на госпредприятиях?

03.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бастующих все больше: как выглядит ситуация на госпредприятиях?

  • 2.12.2020, 23:32
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Бастующих все больше: как выглядит ситуация на госпредприятиях?
иллюстрационное Фото: ТАСС

Заводчане каждый день подают заявления об объявлении забастовки.

Сегодня к стачке присоединился работник «Берез-стройматериалов» Олег Скребец. Вчера – работник предприятия «Витебские ковры» Валентин Телицын. Почти каждый день мы видим все новые заявления заводчан об объявлении забастовки.

«Из-за правового дефолта и беззакония, длительного насилия над мирными гражданами, считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей и присоединяюсь к стачке», – зачитывает свое заявление Вячеслав Телицын, который вчера начал забастовку.

Нашего героя еще не уволили, но бастующих зачастую лишают работы. Так, сегодня проходили судебные заседания об увольнении работников МЗКТ. Повторное слушание на 8-го декабря назначили Руслану Ровбу, который работал на заводе 5 лет. Мужчину уволили за 35-минутное отсутствие в кабинете, хотя специфика работы это позволяет. Завтра в деле увольнения работников МЗКТ состоятся еще два заседания: против Сергея Ровбы и Андрея Янковича. Участвовали ли мужчины в протестах, неизвестно.

Подробности в сюжете «Белсата».

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