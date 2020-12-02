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Глава МИД Польши Збигнев Рау: В Беларуси должны пройти новые президентские выборы
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Польши Збигнев Рау: В Беларуси должны пройти новые президентские выборы
Белорусы демонстрируют решимость и упорство в борьбе за свободу.
Евросоюз должен поддержать белорусов, которые отстаивают свое основополагающее право на свободные и честные выборы, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая 2 декабря на Минском форуме, передает
«Мы видим решимость людей, их упорство, готовность заплатить самую высокую цену — принести в жертву собственную жизнь», — подчеркнул министр. Он вспомнил о последних жертвах, в частности о Романе Бондаренко, который «погиб, потому что мечтал о свободной, демократической Беларуси».
«Что это значит для нас, представителей ЕС? — сказал Рау. — Свободный мир не может принять результаты несправедливых выборов, оставаться безучастным, когда жестоко обращаются с гражданами. Мы можем поддержать белорусское общество в его решимости бороться за свободы и права. Наш моральный долг — поддержать чаяния белорусов. Но есть одна оговорка, которую я хотел бы сделать: только белорусам решать, какое будущее они хотят построить. Вмешательство третьих сторон неприемлемо и недопустимо. Мирный переход к современному демократическому государству возможет только в рамках согласованного процесса и при участии представителей оппозиции».
Он подчеркнул необходимость участия в диалоге всех, в том числе находящихся в изгнании в Литве, Украине, Германии, Польше.
«Призываем Лукашенко начать всеохватывающий национальный диалог, — сказал министр. — Президентские выборы должны быть проведены еще раз. Народ Беларуси должен получить возможность сделать свой выбор, решить, с кем и как он хочет строить новую страну».
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Белорусы демонстрируют решимость и упорство в борьбе за свободу.
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