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Глава МИД Польши Збигнев Рау: В Беларуси должны пройти новые президентские выборы

03.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Польши Збигнев Рау: В Беларуси должны пройти новые президентские выборы

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  • 2.12.2020, 23:14
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Глава МИД Польши Збигнев Рау: В Беларуси должны пройти новые президентские выборы
Збигнев Рау
Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Белорусы демонстрируют решимость и упорство в борьбе за свободу.

Евросоюз должен поддержать белорусов, которые отстаивают свое основополагающее право на свободные и честные выборы, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая 2 декабря на Минском форуме, передает naviny.by.

«Мы видим решимость людей, их упорство, готовность заплатить самую высокую цену — принести в жертву собственную жизнь», — подчеркнул министр. Он вспомнил о последних жертвах, в частности о Романе Бондаренко, который «погиб, потому что мечтал о свободной, демократической Беларуси».

«Что это значит для нас, представителей ЕС? — сказал Рау. — Свободный мир не может принять результаты несправедливых выборов, оставаться безучастным, когда жестоко обращаются с гражданами. Мы можем поддержать белорусское общество в его решимости бороться за свободы и права. Наш моральный долг — поддержать чаяния белорусов. Но есть одна оговорка, которую я хотел бы сделать: только белорусам решать, какое будущее они хотят построить. Вмешательство третьих сторон неприемлемо и недопустимо. Мирный переход к современному демократическому государству возможет только в рамках согласованного процесса и при участии представителей оппозиции».

Он подчеркнул необходимость участия в диалоге всех, в том числе находящихся в изгнании в Литве, Украине, Германии, Польше.

«Призываем Лукашенко начать всеохватывающий национальный диалог, — сказал министр. — Президентские выборы должны быть проведены еще раз. Народ Беларуси должен получить возможность сделать свой выбор, решить, с кем и как он хочет строить новую страну».

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