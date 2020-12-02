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Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна
Источник материала: Хартия'97
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна
Протестующие в Армении требуют отставки нынешнего премьера.
Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра вместо Никола Пашиняна станет бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян.
Об этом
Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.
«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — сказал собеседник агентства.
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Протестующие в Армении требуют отставки нынешнего премьера.
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