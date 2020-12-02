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Портреты диктаторов

03.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Портреты диктаторов

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  • Григорий Амнуэль
  • 2.12.2020, 22:43
  • 8,292
Портреты диктаторов
Григорий Амнуэль

Никакой пиар им не поможет.

Они похожие и разные. Оба родившись в самых низинах общества, и едва ли мечтали стать главами государств. Один мог остаться крестьянином, или превратится по советской системе в колхозника и быть, возможно, хорошим председателем колхоза. Второй мечтал о скромной, уютной и сытной карьере в карательных органах в государстве построенном на фундаменте этих органов и равноправия всех перед их "справедливостью". Один высокий, другой маленький. Один незабываемый благодаря харизме усатого Сябра, который со временем превратился в простого усатого "таракана". Второй, как свойственно людям в его профессии, невзрачен, с серой, незапоминающейся внешностью. Никаких ярких примет. Один знает и как крестьянин любит свою землю, увы, забыв, что это не значит, что земля и живущие на ней обязаны любить его вечно. Другому важна только оценка тех органов, которые он полностью олицетворяет с Родиной.

Оба агрессивны, некультурны, неприветливы, властолюбивы и спортивны. Один пунктуален. Другой считает, что его всегда и все будет ждать. Видимо подражает своему предшественнику Сталину, который правда в конце так и не дождался сам помощи. Второй прилежный ученик, который никогда не хватал звезд с неба, но старательно выполнял задания. Оба мрачные, а иногда и злобные и даже злющие, особенно когда дело доходит до защиты своего кресла, на которое им удалось сесть. Оба, возможно, могли принести своим странам лучшее, но в результате останутся в истории, как и многие диктаторы, подобные им, с отрицательным результатом. Никакой пиар им не поможет, тем более, что как только они лишатся кресла, он будет направлен против их памяти. Так было и так будет.

Григорий Амнуэль, kasparov.ru

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