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Синоптики рассказали, каким будет в Беларуси декабрь 2020-го
Источник материала: Хартия'97
Синоптики рассказали, каким будет в Беларуси декабрь 2020-го
Нынешний декабрь будет теплее обычного.
Синоптики рассказали, каким будет в Беларуси декабрь 2020-го. Ожидается, что среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1 градус. А это значит, что нынешний декабрь будет теплее обычного, сообщает
В четверг, 3 декабря, в ночные часы снег пройдет почти по всей стране, а днем — местами. Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 градусов (в Минске — 3-5 мороза), в дневные часы — от -3 до +2 градусов (в столице — от 0 до -2).
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Нынешний декабрь будет теплее обычного.
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