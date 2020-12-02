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Телеканал «Дождь» — Эйсмонт: Где еще ящик «Массандры»?

03.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Телеканал «Дождь» — Эйсмонт: Где еще ящик «Массандры»?

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  • 2.12.2020, 22:15
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Телеканал «Дождь» — Эйсмонт: Где еще ящик «Массандры»?

Российский посол дарил три ящика крымского вина участнице банды по срезанию ленточек.

Неожиданное продолжение получила история с крымским вином "Массандра", которое женщина с голосом, как у пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, собиралась брать на акцию по срезанию бело-красно-белых лент в минских дворах. Скандальная аудиозапись была опубликована в ноябре. На ней "Натуля" говорит: "А у меня есть от российского посла два ящика "Массандры".

И вот на российском телеканале "Дождь" корреспондент Маша Борзунова, рассказывая о событиях в Беларуси, сообщила следующее: "Наши дипломатические источники, которым мы можем доверять, подтвердили, что Эйсмонт действительно дарили "Массандру". В общем, у российского посольства это такая традиция: поддерживать отечественного производителя — и дарить на официальных встречах ту же "Массандру". И пресс-секретарь Лукашенко тоже такой подарок получала. Когда именно Эйсмонт была подарена "Массандра", нам не сообщили, но поделились интересной деталью. Эйсмонт говорит, что ящиков были два. Нам же сказали, что дарили три. Внимание, вопрос: где ещё один ящик?"

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Российский посол дарил три ящика крымского вина участнице банды по срезанию ленточек.
 
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