Источник материала: Хартия'97

Путин предрек нефти забвение 2 2.12.2020, 22:06

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Президент РФ заявил, что в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти всего на 1% в год.

Президент России Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли заявил, что нефтедобычу ждет "скорое забвение". Об этом 2 декабря сообщил ТАСС .

По его словам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти всего на 1% в год, а затем из года в год будет снижаться на 0,1%.

Глава государства подчеркнул, что развивать нефтехимию в стране "очень перспективно". Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса на продукцию нефтехимии составляет около 4%, отметил Путин.

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью российской промышленности. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2019 году в России добывалось нефти 10,8 млн баррелей в сутки. Это был третий показатель в мире после США и Саудовской Аравии.

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